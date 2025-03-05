Модний аксесуар весни-2025 — ця сумка у всіх на вустах

Сумка. Фото: Freepik

Сумок багато не буває — це факт, який неможливо заперечити. Особливо якщо мова про аксесуари, які миттєво роблять образ цікавішим і стильнішим. Весна 2025 диктує свої правила, і серед головних трендів — леопардовий принт. Не дивуйтеся, він знову повертається, і цього разу — у форматі сумок, які легко інтегруються у будь-який гардероб.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Леопардовий принт у тренді

Анімалістичний принт уже давно перестав бути викликом для сміливих модниць і перетворився на перевірену класику. Він не має зухвалий образ, якщо правильно його стилізувати, а навпаки — додає цікавий акцент навіть найстриманішим лукам. Весною 2025 року такі сумки стануть справжньою знахідкою для тих, хто любить виділятися, але не хоче жертвувати універсальністю.

Леопардова сумка. Фото з Instagram

Яку модель обрати

Шопер — великий, місткий і ідеальний для повсякденних образів. Така сумка чудово поєднується з джинсами, класичними пальтами й навіть спортивним стилем.

Сумка-хобо — один із головних трендів останніх сезонів. М'яка форма, зручність і невимушена елегантність — те, що потрібно навесні!

Багет — маленька сумка, яка стане родзинкою будь-якого образу. Ідеальний варіант для побачень, вечірок або просто стильного виходу на каву.

Як носити

Леопардові сумки легко адаптуються під різні стилі. Вони чудово доповнюють як мінімалістичні аутфіти у нейтральних кольорах, так і яскраві, сміливі луки. Головне — баланс: якщо сумка привертає увагу, одяг краще залишити стриманим. Або ж навпаки – поєднувати її з іншими принтами, якщо любите експериментувати.

Стильний образ. Фото з Instagram

Одним словом, весна 2025 — це ідеальний час, щоб нарешті додати леопард у свій гардероб, якщо досі цього не зробили. Fashion-інфлюенсери вже встигли оцінити цей тренд — час і вам приміряти його на себе.

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