Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Сумка, яка змінить ваш стиль — головний хіт весни-2025 arrow

Сумка, яка змінить ваш стиль — головний хіт весни-2025

5 березня 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модний аксесуар весни-2025 — ця сумка у всіх на вустах
Сумка. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Сумок багато не буває — це факт, який неможливо заперечити. Особливо якщо мова про аксесуари, які миттєво роблять образ цікавішим і стильнішим. Весна 2025 диктує свої правила, і серед головних трендів — леопардовий принт. Не дивуйтеся, він знову повертається, і цього разу — у форматі сумок, які легко інтегруються у будь-який гардероб.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Леопардовий принт у тренді

Анімалістичний принт уже давно перестав бути викликом для сміливих модниць і перетворився на перевірену класику. Він не має зухвалий образ, якщо правильно його стилізувати, а навпаки — додає цікавий акцент навіть найстриманішим лукам. Весною 2025 року такі сумки стануть справжньою знахідкою для тих, хто любить виділятися, але не хоче жертвувати універсальністю.

Леопардова сумка для сміливих жінок
Леопардова сумка. Фото з Instagram

Яку модель обрати

Шопер — великий, місткий і ідеальний для повсякденних образів. Така сумка чудово поєднується з джинсами, класичними пальтами й навіть спортивним стилем.

Сумка-хобо — один із головних трендів останніх сезонів. М'яка форма, зручність і невимушена елегантність — те, що потрібно навесні!

Багет — маленька сумка, яка стане родзинкою будь-якого образу. Ідеальний варіант для побачень, вечірок або просто стильного виходу на каву.

Як носити

Леопардові сумки легко адаптуються під різні стилі. Вони чудово доповнюють як мінімалістичні аутфіти у нейтральних кольорах, так і яскраві, сміливі луки. Головне — баланс: якщо сумка привертає увагу, одяг краще залишити стриманим. Або ж навпаки – поєднувати її з іншими принтами, якщо любите експериментувати.

Ця сумка адаптується під різні стилі
Стильний образ. Фото з Instagram

Одним словом, весна 2025 — це ідеальний час, щоб нарешті додати леопард у свій гардероб, якщо досі цього не зробили. Fashion-інфлюенсери вже встигли оцінити цей тренд — час і вам приміряти його на себе.

Раніше ми писали про те, яка сумка знову в топі через багато років.

Також ми повідомляли, на які сумки варто звернути увагу цього сезону.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Реклама
Реклама
Реклама