Три ідеальні сумки, які варто мати весною-літом 2025 року

Сумки. Фото: Pixabay

Мода весни-літа 2025 доводить: стиль і комфорт можуть існувати разом. Мініатюрні аксесуари поступилися місцем більш містким і функціональним сумкам, які не лише доповнюють образ, а й справді спрощують життя. І якщо ще вчора акцент був на аксесуарах, що вміщали лише телефон і помаду, то тепер дизайнери пропонують щось значно практичніше.

Про це розповіли в Vogue.

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Doctor Holdall

Великі, структуровані, але водночас елегантні doctor holdall підкорюють світ моди. Вони нагадують класичні лікарські саквояжі, але у сучасному виконанні. Чіткі лінії, місткий простір і якісна шкіра роблять цю модель універсальною — вона пасує як до ділових костюмів, так і до кежуал-луків.

Miu Miu, Jil Sander та Hermès представили варіанти зі м’якої шкіри, що підлаштовуються під руку та мають невимушений вигляд. Louis Vuitton і The Row зробили ставку на трубчасті версії, що нагадують валізи, але у компактному форматі. Головний плюс таких сумок — їхня довговічність і здатність легко вписуватися у будь-який гардероб.

Bottega Veneta. Фото: Vogue

East-West

Ще одна модель, що підкорює світ моди, — East-West. Це подовжені горизонтальні сумки, які стали логічним продовженням тренду на аксесуари витягнутої форми.

Усе почалося з Alaïa Le Teckel — сумки, що отримала свою назву через схожість із таксою. Ця модель миттєво стала хітом, і у 2025 році інші бренди підхопили ідею. Міучча Прада запропонувала стильні версії: жорстку сумку з леопардовим принтом і лаковану модель із верхньою ручкою. Витончений силует таких сумок додає образу динамічності, а чіткі лінії роблять їх ідеальним доповненням як до романтичного, так і до ділового стилю.

ALAÏA. Фото: Vogue

Замша та м’які текстури

Якщо говорити про матеріали, то замша продовжує тримати лідерські позиції. Так, вона вимагає догляду, але водночас додає аксесуарам природної елегантності та м’якості.

JW Anderson. Фото: Vogue

У новому сезоні Miu Miu представили карамельні замшеві сумки з кінськими пряжками, які буквально хочеться тримати в руках. Вони нагадують щось затишне й рідне, а їхній головний плюс — вони стають ще гарнішими з часом. JW Anderson пішов далі та створив унікальні моделі, що нагадують пенні-лофери, підвішені над землею. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче стильний аксесуар, не боячись випадкових подряпин.

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