Три идеальные сумки, которые стоит иметь весной-летом 2025 года

Сумки. Фото: Pixabay

Мода весны-лета 2025 доказывает: стиль и комфорт могут существовать вместе. Миниатюрные аксессуары уступили место более вместительным и функциональным сумкам, которые не только дополняют образ, но и действительно упрощают жизнь. И если еще вчера акцент был на аксессуарах, которые вмещали только телефон и помаду, то теперь дизайнеры предлагают что-то гораздо более практичное.

Об этом рассказали в Vogue.

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Doctor Holdall

Большие, структурированные, но в то же время элегантные doctor holdall покоряют мир моды. Они напоминают классические врачебные саквояжи, но в современном исполнении. Четкие линии, вместительное пространство и качественная кожа делают эту модель универсальной — она подходит как к деловым костюмам, так и к кэжуал-лукам.

Miu Miu, Jil Sander и Hermès представили варианты из мягкой кожи, которые подстраиваются под руку и выглядят непринужденно. Louis Vuitton и The Row сделали ставку на трубчатые версии, напоминающие чемоданы, но в компактном формате. Главный плюс таких сумок — их долговечность и способность легко вписываться в любой гардероб.

Bottega Veneta. Фото: Vogue

East-West

Еще одна модель, покоряющая мир моды, — East-West. Это удлиненные горизонтальные сумки, которые стали логическим продолжением тренда на аксессуары вытянутой формы.

Все началось с Alaïa Le Teckel — сумки, получившей свое название из-за сходства с таксой. Эта модель мгновенно стала хитом, и в 2025 году другие бренды подхватили идею. Миучча Прада предложила стильные версии: жесткую сумку с леопардовым принтом и лакированную модель с верхней ручкой. Изящный силуэт таких сумок добавляет образу динамичности, а четкие линии делают их идеальным дополнением как к романтическому, так и к деловому стилю.

ALAÏA. Фото: Vogue

Замша и мягкие текстуры

Если говорить о материалах, то замша продолжает держать лидерские позиции. Да, она требует ухода, но при этом добавляет аксессуарам естественной элегантности и мягкости.

JW Anderson. Фото: Vogue

В новом сезоне Miu Miu представили карамельные замшевые сумки с конскими пряжками, которые буквально хочется держать в руках. Они напоминают что-то уютное и родное, а их главный плюс — они становятся еще красивее со временем. JW Anderson пошел дальше и создал уникальные модели, напоминающие пенни-лоферы, подвешенные над землей. Это идеальный вариант для тех, кто хочет стильный аксессуар, не боясь случайных царапин.

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