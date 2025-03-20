Сумка бохо 2000-х снова в тренде — модный аксессуар 2025 года

Девушка со стильной сумкой. Фото: Freepik

Было лишь вопросом времени, когда легендарная сумка Chloé Paddington снова вернется в мир моды. И вот — на Неделе моды в Париже она появилась в новом виде. Чемена Камали, креативный директор бренда, которая обожает бохо-эстетику, показала обновленную версию культового аксессуара на показе осень-зима 2025/2026.

Об этом сообщает Vogue.

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Это не просто возвращение — это своеобразное переосмысление классики. Камали, которая еще в начале карьеры стажировалась в Chloé, хорошо знает дух этого Дома. Кстати, первую Paddington в 2005 году создала Фиби Файло, и она сразу стала настоящим хитом. Все 8 000 сумок раскупили еще до того, как они появились в магазинах.

Chloé осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Что же нового в Paddington 2025

Все узнаваемые черты остались: округлая форма, массивный кожаный замок, подвеска-ключ и фирменные пряжки сбоку. Но добавились интересные детали — меховые хвостики, которые делают сумку еще более расслабленной и богемной. Оттенки тоже стали глубже: хаки, бордо, серо-голубой — цвета, которые легко сочетаются с осенними луками.

Камали говорит, что видит сумки не как отдельные вещи, а как часть целого образа. Для нее аксессуары — это неотъемлемая составляющая стиля. И главное — практичность. Эта сумка создана не для того, чтобы бояться поцарапать ее или положить на пол в кафе. Она для жизни, для настоящих моментов, а не для витрины.

Chloé осень-зима 2025/2026 Фото: Vogue

Неудивительно, что новую Paddington уже сравнивают с первой легендарной версией, которую когда-то носили Кейт Мосс, Кортни Лав и Дженнифер Лопес. И пока модницы только мечтают о новой модели, есть смысл обратить внимание на винтажные варианты — старые Paddington сегодня снова на пике популярности.

Этот камбэк доказывает: хорошие вещи не стареют — они просто возвращаются в новом духе.

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