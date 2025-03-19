Наймодніша сумка весни-2025 — повернувся тренд з 70х

Сумки. Фото: Freepik

Схоже, цього року без замшевої сумки — як без улюбленої прикраси. Їх носять усі: від моделей на подіумі до гостей модних показів. Особливо помітно це було на Тижнях моди — саме такі сумки стали головним акцентом у багатьох образах. Світові бренди, зокрема Prada, зробили замшу головним героєм своїх нових колекцій. У сезоні осінь-зима 2025/2026 цей матеріал з’являвся на подіумі так часто, що вже ні в кого не виникає сумнівів — замша залишиться з нами надовго.

У Vogue розповіли про це детальніше.

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Часто вважають, що замша швидко втрачає вигляд. Але саме цього сезону її легка зношеність стала родзинкою. Карамельні, пісочні, оливкові та рожево-пудрові відтінки мають навіть цікавіший вигляд, коли замша трохи "живе своїм життям". До того ж на стиль сильно вплинула дебютна колекція Чемени Камалі для Chloé. Вона повернула моду 70-х — богемну, м’яку, з рюшами й сумками, які мають затишні та теплі спогади.

Але тепер замша — це вже не тільки про бахрому та ковбойський стиль. Prada, наприклад, показала витончені моделі: боулінг-сумки в кольорі червоного дерева або трапецієподібні варіанти з золотими й сріблястими деталями.

Prada осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Тренд швидко підхопили й зірки. Дейзі Едгар-Джонс прийшла на показ Gucci з великою замшевою сумкою в шоколадному кольорі, Кендалл Дженнер обрала культову Birkin із замші від Hermès, а Белла Гадід вивела на перше місце сумку Brooklyn від Coach. Ще одну модну зірку — модель Nellcôte від Valentino з бахромою і срібними заклепками — теж побачили на ній.

Кендалл Дженнер обрала культову Birkin. Фото: Vogue

Окрім брендів-гігантів на кшталт Saint Laurent, Khaite або Coach, варто звернути увагу й на менші, але дуже стильні марки. Сумки Sprout або Penne від Little Liffner давно стали фаворитами серед тих, хто орієнтується в моді. А Savette і DeMellier створюють лаконічні сумки з м’якої замші — саме те, що треба для кожного дня.

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