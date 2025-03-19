Наймодніша сумка весни-2025 — повернувся тренд з 70х

Ця сумка трендовий аксесуар весни 2025 року
Схоже, цього року без замшевої сумки — як без улюбленої прикраси. Їх носять усі: від моделей на подіумі до гостей модних показів. Особливо помітно це було на Тижнях моди — саме такі сумки стали головним акцентом у багатьох образах. Світові бренди, зокрема Prada, зробили замшу головним героєм своїх нових колекцій. У сезоні осінь-зима 2025/2026 цей матеріал з’являвся на подіумі так часто, що вже ні в кого не виникає сумнівів — замша залишиться з нами надовго.
У Vogue розповіли про це детальніше.
Трендова замшева сумка 2025 року
Часто вважають, що замша швидко втрачає вигляд. Але саме цього сезону її легка зношеність стала родзинкою. Карамельні, пісочні, оливкові та рожево-пудрові відтінки мають навіть цікавіший вигляд, коли замша трохи "живе своїм життям". До того ж на стиль сильно вплинула дебютна колекція Чемени Камалі для Chloé. Вона повернула моду 70-х — богемну, м’яку, з рюшами й сумками, які мають затишні та теплі спогади.
Але тепер замша — це вже не тільки про бахрому та ковбойський стиль. Prada, наприклад, показала витончені моделі: боулінг-сумки в кольорі червоного дерева або трапецієподібні варіанти з золотими й сріблястими деталями.
Тренд швидко підхопили й зірки. Дейзі Едгар-Джонс прийшла на показ Gucci з великою замшевою сумкою в шоколадному кольорі, Кендалл Дженнер обрала культову Birkin із замші від Hermès, а Белла Гадід вивела на перше місце сумку Brooklyn від Coach. Ще одну модну зірку — модель Nellcôte від Valentino з бахромою і срібними заклепками — теж побачили на ній.
Окрім брендів-гігантів на кшталт Saint Laurent, Khaite або Coach, варто звернути увагу й на менші, але дуже стильні марки. Сумки Sprout або Penne від Little Liffner давно стали фаворитами серед тих, хто орієнтується в моді. А Savette і DeMellier створюють лаконічні сумки з м’якої замші — саме те, що треба для кожного дня.
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