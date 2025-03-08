Які сумки будуть у тренді 2025 — наймодніші варіанти

Актуальні сумки 2025 — які моделі стануть must-have
Є речі, без яких образ має незавершений вигляд, і сумка — одна з них. Вона не просто доповнює стиль, а задає настрій, додає впевненості та навіть може розповісти про характер власниці. Що буде модним у 2025 році?
Новини.LIVE спробували в цьому розібратись.
Трендові сумки, що будуть на піку популярності 2025 року
Сумки East-West
Тренд із 2000-х повертається! Ці витягнуті горизонтальні сумки мають стильний й водночас дуже практичний вигляд. Дизайнери осучаснили їх м'якшими формами, мінімалістичними деталями та стриманими кольорами.
Бахрома на піку популярності
Бахрома тепер не лише на сукнях і куртках. Сумки з бахромою — абсолютний маст-хев! Вони додадуть динаміки та стилю будь-якому образу, а влітку особливо актуальними будуть плетені варіанти.
Елегантна замша
Замшеві сумки знову серед фаворитів. Їхній м'який, приємний на дотик матеріал додає благородності. Замша пасує до повсякденних образів, але потребує дбайливого догляду.
Хобо-сумки
Ці м'які, зручні сумки підкорили модниць. Вони можуть бути різних форм — від дуже м’яких до структурованих, але завжди мають стильний вигляд.
Анімалістичні принти
Леопард, зміїна шкіра, крокодилове тиснення — ці принти завжди додають нотку шику. Якщо сумніваєтеся, чи підійдуть вони у вигляді одягу, обирайте сумку — матиме стильний вигляд, але не надто зухвалий.
Великі сумки
Максимально зручні, прості, але водночас ефектні. Їх можна носити класично на плечі або навіть як клатч. Місткість і комфорт — головні переваги.
Рюкзаки
Рюкзаки вже не асоціюються лише зі спортом. Модні варіанти підійдуть як для повсякденного носіння, так і для романтичних виходів.
Як ми бачимо, мода 2025 року дає свободу вибору: від елегантної класики до сміливих експериментів. Обирайте те, що найбільше пасує до вашого стилю та настрою.
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