Які сумки будуть у тренді 2025 — наймодніші варіанти

Стильна сумка. Фото: Freepik

Є речі, без яких образ має незавершений вигляд, і сумка — одна з них. Вона не просто доповнює стиль, а задає настрій, додає впевненості та навіть може розповісти про характер власниці. Що буде модним у 2025 році?

Новини.LIVE спробували в цьому розібратись.

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Сумки East-West

Тренд із 2000-х повертається! Ці витягнуті горизонтальні сумки мають стильний й водночас дуже практичний вигляд. Дизайнери осучаснили їх м'якшими формами, мінімалістичними деталями та стриманими кольорами.

Велика сумка. Фото з Instagram

Бахрома на піку популярності

Бахрома тепер не лише на сукнях і куртках. Сумки з бахромою — абсолютний маст-хев! Вони додадуть динаміки та стилю будь-якому образу, а влітку особливо актуальними будуть плетені варіанти.

Сумка з бахромою. Фото з Instagram

Елегантна замша

Замшеві сумки знову серед фаворитів. Їхній м'який, приємний на дотик матеріал додає благородності. Замша пасує до повсякденних образів, але потребує дбайливого догляду.

Замшева сумка. Фото з Instagram

Хобо-сумки

Ці м'які, зручні сумки підкорили модниць. Вони можуть бути різних форм — від дуже м’яких до структурованих, але завжди мають стильний вигляд.

Хобо-сумка. Фото з Instagram

Анімалістичні принти

Леопард, зміїна шкіра, крокодилове тиснення — ці принти завжди додають нотку шику. Якщо сумніваєтеся, чи підійдуть вони у вигляді одягу, обирайте сумку — матиме стильний вигляд, але не надто зухвалий.

Сумка зі зміїним принтом. Фото з Instagram

Великі сумки

Максимально зручні, прості, але водночас ефектні. Їх можна носити класично на плечі або навіть як клатч. Місткість і комфорт — головні переваги.

Велика сумка. Фото з Instagram

Рюкзаки

Рюкзаки вже не асоціюються лише зі спортом. Модні варіанти підійдуть як для повсякденного носіння, так і для романтичних виходів.

Рюкзак. Фото з Instagram

Як ми бачимо, мода 2025 року дає свободу вибору: від елегантної класики до сміливих експериментів. Обирайте те, що найбільше пасує до вашого стилю та настрою.

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