Какие сумки будут в тренде 2025 — самые модные варианты

Стильная сумка. Фото: Freepik

Есть вещи, без которых образ выглядит незавершенным, и сумка — одна из них. Она не просто дополняет стиль, а задает настроение, придает уверенности и даже может рассказать о характере владелицы. Что будет модным в 2025 году?

Новини.LIVE попытались в этом разобраться.

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Трендовые сумки, которые будут на пике популярности в 2025 году

Сумки East-West

Тренд из 2000-х возвращается! Эти вытянутые горизонтальные сумки выглядят стильно и одновременно очень практично. Дизайнеры осовременили их более мягкими формами, минималистичными деталями и сдержанными цветами.

Большая сумка. Фото из Instagram

Бахрома на пике популярности

Бахрома теперь не только на платьях и куртках. Сумки с бахромой — абсолютный маст-хэв! Они добавят динамики и стиля любому образу, а летом особенно актуальными будут плетеные варианты.

Сумка с бахромой. Фото из Instagram

Элегантная замша

Замшевые сумки снова среди фаворитов. Их мягкий, приятный на ощупь материал добавляет благородства. Замша подходит для повседневных образов, но требует бережного ухода.

Замшевая сумка. Фото из Instagram

Хобо-сумки

Эти мягкие, удобные сумки покорили модниц. Они могут быть разных форм — от очень мягких до структурированных, но всегда выглядят стильно.

Хобо-сумка. Фото из Instagram

Анималистические принты

Леопард, змеиная кожа, крокодиловое тиснение — эти принты всегда добавляют нотку шика. Если сомневаетесь, подойдут ли они в виде одежды, выбирайте сумку — будет выглядеть стильно, но не слишком вызывающе.

Сумка со змеиным принтом. Фото из Instagram

Большие сумки

Максимально удобные, простые, но в то же время эффектные. Их можно носить классически на плече или даже как клатч. Вместительность и комфорт — главные преимущества.

Большая сумка. Фото из Instagram

Рюкзаки

Рюкзаки уже не ассоциируются только со спортом. Модные варианты подойдут как для повседневной носки, так и для романтических выходов.

Рюкзак. Фото из Instagram

Как мы видим, мода 2025 года дает свободу выбора: от элегантной классики до смелых экспериментов. Выбирайте то, что больше всего подходит к вашему стилю и настроению.

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