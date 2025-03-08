Какие сумки будут в тренде 2025 — самые модные варианты

Актуальные сумки 2025 — какие модели станут must-have
Есть вещи, без которых образ выглядит незавершенным, и сумка — одна из них. Она не просто дополняет стиль, а задает настроение, придает уверенности и даже может рассказать о характере владелицы. Что будет модным в 2025 году?
Новини.LIVE попытались в этом разобраться.
Трендовые сумки, которые будут на пике популярности в 2025 году
Сумки East-West
Тренд из 2000-х возвращается! Эти вытянутые горизонтальные сумки выглядят стильно и одновременно очень практично. Дизайнеры осовременили их более мягкими формами, минималистичными деталями и сдержанными цветами.
Бахрома на пике популярности
Бахрома теперь не только на платьях и куртках. Сумки с бахромой — абсолютный маст-хэв! Они добавят динамики и стиля любому образу, а летом особенно актуальными будут плетеные варианты.
Элегантная замша
Замшевые сумки снова среди фаворитов. Их мягкий, приятный на ощупь материал добавляет благородства. Замша подходит для повседневных образов, но требует бережного ухода.
Хобо-сумки
Эти мягкие, удобные сумки покорили модниц. Они могут быть разных форм — от очень мягких до структурированных, но всегда выглядят стильно.
Анималистические принты
Леопард, змеиная кожа, крокодиловое тиснение — эти принты всегда добавляют нотку шика. Если сомневаетесь, подойдут ли они в виде одежды, выбирайте сумку — будет выглядеть стильно, но не слишком вызывающе.
Большие сумки
Максимально удобные, простые, но в то же время эффектные. Их можно носить классически на плече или даже как клатч. Вместительность и комфорт — главные преимущества.
Рюкзаки
Рюкзаки уже не ассоциируются только со спортом. Модные варианты подойдут как для повседневной носки, так и для романтических выходов.
Как мы видим, мода 2025 года дает свободу выбора: от элегантной классики до смелых экспериментов. Выбирайте то, что больше всего подходит к вашему стилю и настроению.
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