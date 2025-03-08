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Актуальные сумки 2025 — какие модели станут must-have

8 марта 2025 11:14
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Какие сумки будут в тренде 2025 — самые модные варианты
Стильная сумка. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Есть вещи, без которых образ выглядит незавершенным, и сумка — одна из них. Она не просто дополняет стиль, а задает настроение, придает уверенности и даже может рассказать о характере владелицы. Что будет модным в 2025 году?

Новини.LIVE попытались в этом разобраться.

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Сумки East-West

Тренд из 2000-х возвращается! Эти вытянутые горизонтальные сумки выглядят стильно и одновременно очень практично. Дизайнеры осовременили их более мягкими формами, минималистичными деталями и сдержанными цветами.

Велика сумка зараз в тренді
Большая сумка. Фото из Instagram

Бахрома на пике популярности

Бахрома теперь не только на платьях и куртках. Сумки с бахромой — абсолютный маст-хэв! Они добавят динамики и стиля любому образу, а летом особенно актуальными будут плетеные варианты.

Бахрома додасть родзинки вашому образу
Сумка с бахромой. Фото из Instagram

Элегантная замша

Замшевые сумки снова среди фаворитов. Их мягкий, приятный на ощупь материал добавляет благородства. Замша подходит для повседневных образов, но требует бережного ухода.

Замшева сумка в числі фаворитів цього року
Замшевая сумка. Фото из Instagram

Хобо-сумки

Эти мягкие, удобные сумки покорили модниц. Они могут быть разных форм — от очень мягких до структурированных, но всегда выглядят стильно.

Хобо-сумка новий хіт цього року
Хобо-сумка. Фото из Instagram

Анималистические принты

Леопард, змеиная кожа, крокодиловое тиснение — эти принты всегда добавляют нотку шика. Если сомневаетесь, подойдут ли они в виде одежды, выбирайте сумку — будет выглядеть стильно, но не слишком вызывающе.

Принти не покидають моду і 2025 року
Сумка со змеиным принтом. Фото из Instagram

Большие сумки

Максимально удобные, простые, но в то же время эффектные. Их можно носить классически на плече или даже как клатч. Вместительность и комфорт — главные преимущества.

Великі сумки максимально зручні
Большая сумка. Фото из Instagram

Рюкзаки

Рюкзаки уже не ассоциируются только со спортом. Модные варианты подойдут как для повседневной носки, так и для романтических выходов.

Рюкзаки чудово підійдуть на кожен день
Рюкзак. Фото из Instagram

Как мы видим, мода 2025 года дает свободу выбора: от элегантной классики до смелых экспериментов. Выбирайте то, что больше всего подходит к вашему стилю и настроению.

Ранее мы писали о том, какая сумка из 2000-х снова стала популярной.

Также мы сообщали, как подобрать правильную модель сумки для праздничной вечеринки.

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