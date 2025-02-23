Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Найніжніший тренд 2025 року — цей аксесуар підкорює моду arrow

Найніжніший тренд 2025 року — цей аксесуар підкорює моду

23 лютого 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Аксесуар 2025 року, що додасть вишуканості будь-якому образу
Стильні аксесуари. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Ще недавно чорна сумка вважалася беззаперечним фаворитом серед аксесуарів. Вона підходила до всього, додавала елегантності та була надійним варіантом на будь-який випадок. Коричневі сумки асоціювалися з вінтажною естетикою, а червоні — зі сміливістю та пристрастю. Але у 2025 році в центрі уваги опинилася нова героїня — світло-блакитна сумка.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Чому саме цей аксесуар в тренді цього року

Пастельні відтінки не втрачають своєї популярності, і у 2025-му їхня актуальність лише зросте. Світло-блакитний колір — це легкість, ніжність та свіжість. Він викликає асоціації з безхмарним небом і морським бризом, що робить його ідеальним варіантом для весняно-літнього гардероба.

Бренди Versace, Louis Vuitton і Acne Studios зробили ставку саме на цей відтінок, представивши у своїх колекціях сумки baby blue. А зростаюча кількість пошукових запитів лише підтверджує — світло-блакитний стає справжнім трендом.

Блакитна сумка може стати чудовим доповненням образу
Трендова сумка. Фото з Instagram

Як носити блакитну сумку у 2025 році

Попри свою яскравість, цей аксесуар легко вписується у будь-який стиль. Дизайнери пропонують такі варіанти поєднання:

  • Total black — контраст темного образу з ніжно-блакитним аксесуаром має стильний та елегантний вигляд.
  • Пастельний мікс — світло-блакитний чудово поєднується з відтінками bubble gum, м’ятного зеленого та ніжного жовтого.
  • Бохо-стиль — ця сумка гармонійно доповнить легкі сукні, в’язані кардигани та етнічні прикраси.
  • Діловий стиль — якщо потрібно додати родзинку до класичного образу, блакитна сумка стане стильним акцентом у поєднанні зі світло-сірим або бежевим костюмом.
Дизайнери пропонують звернути увагу на блакитну сумку
Блакитна сумка. Фото з Instagram

Чи стане блакитна сумка новою класикою

Мода циклічна, і часом нові тренди стають частиною базового гардероба. Чорна сумка не втратить своєї актуальності, але світло-блакитна однозначно додає грі нових фарб. Цей аксесуар підходить тим, хто не боїться експериментувати, любить свіжі рішення та хоче мати сучасний вигляд. У 2025 році — це must-have, який вартий уваги!

Раніше ми писали про те, яку сумку усі хочуть мати цього року.

Також ми повідомляли про неочікувану новинку від Louis Vuitton.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Реклама
Реклама
Реклама