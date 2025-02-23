Аксесуар 2025 року, що додасть вишуканості будь-якому образу

Стильні аксесуари. Фото: Freepik

Ще недавно чорна сумка вважалася беззаперечним фаворитом серед аксесуарів. Вона підходила до всього, додавала елегантності та була надійним варіантом на будь-який випадок. Коричневі сумки асоціювалися з вінтажною естетикою, а червоні — зі сміливістю та пристрастю. Але у 2025 році в центрі уваги опинилася нова героїня — світло-блакитна сумка.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому саме цей аксесуар в тренді цього року

Пастельні відтінки не втрачають своєї популярності, і у 2025-му їхня актуальність лише зросте. Світло-блакитний колір — це легкість, ніжність та свіжість. Він викликає асоціації з безхмарним небом і морським бризом, що робить його ідеальним варіантом для весняно-літнього гардероба.

Бренди Versace, Louis Vuitton і Acne Studios зробили ставку саме на цей відтінок, представивши у своїх колекціях сумки baby blue. А зростаюча кількість пошукових запитів лише підтверджує — світло-блакитний стає справжнім трендом.

Трендова сумка. Фото з Instagram

Як носити блакитну сумку у 2025 році

Попри свою яскравість, цей аксесуар легко вписується у будь-який стиль. Дизайнери пропонують такі варіанти поєднання:

Total black — контраст темного образу з ніжно-блакитним аксесуаром має стильний та елегантний вигляд.

— контраст темного образу з ніжно-блакитним аксесуаром має стильний та елегантний вигляд. Пастельний мікс — світло-блакитний чудово поєднується з відтінками bubble gum, м’ятного зеленого та ніжного жовтого.

— світло-блакитний чудово поєднується з відтінками bubble gum, м’ятного зеленого та ніжного жовтого. Бохо-стиль — ця сумка гармонійно доповнить легкі сукні, в’язані кардигани та етнічні прикраси.

— ця сумка гармонійно доповнить легкі сукні, в’язані кардигани та етнічні прикраси. Діловий стиль — якщо потрібно додати родзинку до класичного образу, блакитна сумка стане стильним акцентом у поєднанні зі світло-сірим або бежевим костюмом.

Блакитна сумка. Фото з Instagram

Чи стане блакитна сумка новою класикою

Мода циклічна, і часом нові тренди стають частиною базового гардероба. Чорна сумка не втратить своєї актуальності, але світло-блакитна однозначно додає грі нових фарб. Цей аксесуар підходить тим, хто не боїться експериментувати, любить свіжі рішення та хоче мати сучасний вигляд. У 2025 році — це must-have, який вартий уваги!

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