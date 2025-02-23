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Самый нежный тренд 2025 года — этот аксессуар покоряет моду

23 февраля 2025 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Аксессуар 2025 года, который придаст изысканности любому образу
Стильные аксессуары. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Еще недавно черная сумка считалась безоговорочным фаворитом среди аксессуаров. Она подходила ко всему, добавляла элегантности и была надежным вариантом на любой случай. Коричневые сумки ассоциировались с винтажной эстетикой, а красные — со смелостью и страстью. Но в 2025 году в центре внимания оказалась новая героиня — светло-голубая сумка.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Почему именно этот аксессуар в тренде этого года

Пастельные оттенки не теряют своей популярности, и в 2025-м их актуальность только возрастет. Светло-голубой цвет — это легкость, нежность и свежесть. Он вызывает ассоциации с безоблачным небом и морским бризом, что делает его идеальным вариантом для весенне-летнего гардероба.

Бренды Versace, Louis Vuitton и Acne Studios сделали ставку именно на этот оттенок, представив в своих коллекциях сумки baby blue. А растущее количество поисковых запросов лишь подтверждает — светло-голубой становится настоящим трендом.

Блакитна сумка може стати чудовим доповненням образу
Трендовая сумка. Фото из Instagram

Как носить голубую сумку в 2025 году

Несмотря на свою яркость, этот аксессуар легко вписывается в любой стиль. Дизайнеры предлагают такие варианты сочетания:

  • Total black — контраст темного образа с нежно-голубым аксессуаром выглядит стильно и элегантно.
  • Пастельный микс — светло-голубой прекрасно сочетается с оттенками bubble gum, мятного зеленого и нежного желтого.
  • Бохо-стиль — эта сумка гармонично дополнит легкие платья, вязаные кардиганы и этнические украшения.
  • Деловой стиль — если нужно добавить изюминку к классическому образу, голубая сумка станет стильным акцентом в сочетании со светло-серым или бежевым костюмом.
Дизайнери пропонують звернути увагу на блакитну сумку
Голубая сумка. Фото из Instagram

Станет ли голубая сумка новой классикой

Мода циклична, и порой новые тренды становятся частью базового гардероба. Черная сумка не потеряет своей актуальности, но светло-голубая однозначно добавляет игре новых красок. Этот аксессуар подходит тем, кто не боится экспериментировать, любит свежие решения и хочет выглядеть современно. В 2025 году — это must-have, который стоит внимания!

Ранее мы писали о том, какую сумку все хотят иметь в этом году.

Также мы сообщали о неожиданной новинке от Louis Vuitton.

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