Ідеальна сумка на кожен день — як знайти ідеальний варіант

Дівчата на прогулянці. Фото: Freepik

Сумка — це не просто аксесуар, а важлива деталь образу, яка може або доповнити його, або зробити вигляд незавершеним. Щоб не помилитися у виборі, варто враховувати кілька нюансів: куди ви плануєте її носити, який стиль вам ближчий та які моделі зараз актуальні.

Новини.LIVE дасть цінні поради з цього приводу.

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Як обрати сумку для різних ситуацій

Сумка повинна відповідати вашому способу життя. Якщо вона потрібна для роботи — важливо, щоб була місткою та витриманою в класичних тонах. Для прогулянок підійде компактна та легка модель, а от для шопінгу краще мати містку, але при цьому стильну сумку.

Ще один важливий момент – сезонність. Наприклад, плетені сумки мають чудовий вигляд влітку, але восени або взимку будуть недоречні. Те саме стосується і матеріалу — замша погано переносить вологу, тому в дощову погоду краще обрати щось практичніше.

Популярні моделі — що обрати

Сумка-тоут — універсальний варіант для щоденного використання. Велика, містка і стильна. Ідеально поєднується з будь-яким взуттям — від кросівок до підборів. Найкраще мати дві такі сумки: одну для буднів, а іншу — більш ефектну для особливих випадків.

Сумка-тоут. Фото з Instagram

Сумка-хобо — м’яка, зручна і дуже універсальна. Вона пасує як до ділового костюма, так і до джинсів або сукні. Якщо потрібен варіант на всі випадки життя — хобо буде чудовим вибором.

Сумка-хобо. Фото з Instagram

Сумка геометричної форми — додає структурованості образу. Такі моделі тримають форму, що дозволяє мати більш зібраний та елегантний вигляд.

Оригінальна сумка. Фото з Instagram

Якщо ви часто носите ноутбук або документи, варто одразу обрати сумку з окремим відділенням для них. Ніхто не хоче додатково тягати ще й портфель – практичність зараз понад усе.

Головне правило при виборі сумки — вона має бути не лише гарною, а й зручною. Зважайте на свої потреби, стиль і сезонність, а ще краще — майте кілька моделей для різних випадків. Так кожен ваш образ буде довершеним.

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