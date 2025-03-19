Самая модная сумка весны-2025 — вернулся тренд из 2000-х

Сумки. Фото: Freepik

Похоже, в этом году без замшевой сумки — как без любимого украшения. Их носят все: от моделей на подиуме до гостей модных показов. Особенно заметно это было на Неделях моды — именно такие сумки стали главным акцентом во многих образах. Мировые бренды, в том числе Prada, сделали замшу главным героем своих новых коллекций. В сезоне осень-зима 2025/2026 этот материал появлялся на подиуме так часто, что уже ни у кого не возникает сомнений — замша останется с нами надолго.

В Vogue рассказали об этом подробнее.

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Часто считается, что замша быстро теряет вид. Но именно в этом сезоне ее легкая изношенность стала изюминкой. Карамельные, песочные, оливковые и розово-пудровые оттенки выглядят даже интереснее, когда замша немного "живет своей жизнью". К тому же на стиль сильно повлияла дебютная коллекция Чемены Камали для Chloé. Она вернула моду 70-х — богемную, мягкую, с рюшами и сумками, которые навевают уютные и теплые воспоминания.

Но теперь замша — это уже не только про бахрому и ковбойский стиль. Prada, например, показала утонченные модели: боулинг-сумки в цвете красного дерева или трапециевидные варианты с золотыми и серебристыми деталями.

Prada осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Тренд быстро подхватили и звезды. Дейзи Эдгар-Джонс пришла на показ Gucci с большой замшевой сумкой в шоколадном цвете, Кендалл Дженнер выбрала культовую Birkin из замши от Hermès, а Белла Хадид вывела на первое место сумку Brooklyn от Coach. Еще одну модную звезду — модель Nellcôte от Valentino с бахромой и серебряными заклепками — тоже увидели на ней.

Кендалл Дженнер выбрала культовую Birkin. Фото: Vogue

Помимо брендов-гигантов вроде Saint Laurent, Khaite или Coach, стоит обратить внимание и на меньшие, но очень стильные марки. Сумки Sprout или Penne от Little Liffner давно стали фаворитами среди тех, кто ориентируется в моде. А Savette и DeMellier создают лаконичные сумки из мягкой замши — именно то, что нужно для каждого дня.

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