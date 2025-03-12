Українські сумки, які закохують з першого погляду

Дівчина зі стильною сумкою. Фото: Freepik

Одна сумка — а скільки всього вона може сказати про образ! Це вже давно не просто річ для дрібниць, а справжній акцент, який може кардинально змінити стиль і настрій. Цієї весни українські бренди запропонували чимало цікавого — від мʼяких замшевих моделей до зручних XXL-варіантів, у які поміститься все й навіть трохи більше.

Більше про трендові моделі розповіло видання Vogue.

Читайте також:

Які моделі сумок від українських дизайнерів в моді

Серед головних фаворитів сезону — обʼємні сумки з мʼякої шкіри у теплих коричневих відтінках. У когось це легкий карамельний, як у Vikele Studio, у когось — глибокий шоколад, як у Nukot. Вони мають стильний, затишний вигляд й легко поєднуються з будь-яким одягом — від класики до кежуал. А якщо хочеться чогось більш лаконічного й строгого — варто звернути увагу на чорну сумку від Bagllet. Вона точно не підведе в буденних справах і підійде до всього.

Bagllet. Фото: Vogue

А ось для тих, хто любить деталі з характером, чудовим варіантом стане сумка Kachorovska зі зміїним принтом. Такий аксесуар може зробити образ особливим навіть тоді, коли на вас звичайні джинси, біла сорочка й пальто — стиль гарантовано.

Kachorovska. Фото: Vogue

Ще одна тенденція весни — замша. Її цього сезону обожнюють усі. Hvoya, наприклад, представили модель у глибокому бронзовому кольорі, яка асоціюється з елегантністю без надмірностей — саме те, що зараз називають "тиха розкіш". А Verbena Bags показали варіант у стриманому сірому — дуже вдалий має вигляд в поєднанні з преппі-луками: поло, плісирована спідниця, лофери або кеди — і готово.

Verbena Bags. Фото: Vogue

Хочеться чогось яскравішого? Сумка від Juna у насиченому кольорі Klein Blue — справжня знахідка.

Juna. Фото: Vogue

Цей відтінок став хітом сезону й легко додасть родзинку до будь-якого вбрання, навіть до легкої атласної максісукні. А ще — бордо. Kate Kore зробили ставку на цей колір, представивши зручну сумку-хобо, яку точно оцінять прихильниці стилю з нотками недбалого шику.

Раніше ми писали про деталь, що може зробити будь-яку сумку наймоднішою цього сезону.

Також ми повідомляли, яка сумка здатна змінити стиль цієї весни.