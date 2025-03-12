Украинские сумки, которые влюбляют с первого взгляда

Девушка со стильной сумкой. Фото: Freepik

Одна сумка — а сколько всего она может сказать об образе! Это уже давно не просто вещь для мелочей, а настоящий акцент, который может кардинально изменить стиль и настроение. Этой весной украинские бренды предложили немало интересного — от мягких замшевых моделей до удобных XXL-вариантов, в которые поместится все и даже немного больше.

Больше о трендовых моделях рассказало издание Vogue.

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Среди главных фаворитов сезона — объемные сумки из мягкой кожи в теплых коричневых оттенках. У кого-то это легкий карамельный, как у Vikele Studio, у кого-то — глубокий шоколад, как у Nukot. Они выглядят стильно, уютно и легко сочетаются с любой одеждой — от классики до кэжуал. А если хочется чего-то более лаконичного и строгого — стоит обратить внимание на черную сумку от Bagllet. Она точно не подведет в будничных делах и подойдет ко всему.

Bagllet. Фото: Vogue

А вот для тех, кто любит детали с характером, отличным вариантом станет сумка Kachorovska со змеиным принтом. Такой аксессуар может сделать образ особенным даже тогда, когда на вас обычные джинсы, белая рубашка и пальто — стиль гарантирован.

Kachorovska Фото: Vogue

Еще одна тенденция весны — замша. Ее в этом сезоне обожают все. Hvoya, например, представили модель в глубоком бронзовом цвете, которая ассоциируется с элегантностью без излишеств — именно то, что сейчас называют "тихая роскошь". А Verbena Bags показали вариант в сдержанном сером — очень удачно смотрится в сочетании с преппи-луками: поло, плиссированная юбка, лоферы или кеды — и готово.

Verbena Bags, фото: Vogue

Хочется чего-то поярче? Сумка от Juna в насыщенном цвете Klein Blue — настоящая находка.

Juna. Фото: Vogue

Этот оттенок стал хитом сезона и легко добавит изюминку к любому наряду, даже к легкому атласному макси-платью. А еще — бордо. Kate Kore сделали ставку на этот цвет, представив удобную сумку-хобо, которую точно оценят поклонницы стиля с нотками небрежного шика.

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