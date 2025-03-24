Идеальный образ в стиле 70-х — весенние тренды, достойные внимания

Девушка в стильном тренче. Фото: Freepik

Тенденции моды в 2025 году колеблются между комфортом и интересными новыми решениями. Так, в моде снова бохо стиль, который был популярным в 1960-70-х годах, однако в этом сезоне он приобретает более сдержанные черты: без ярких цветов и большого количества деталей. Свободные формы и легкие ткани сделают этот стиль особенным и уникальным.

Новини.LIVE расскажет, как подобрать идеальный образ в стиле бохо на весну.

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Светлый тренч

Стиль бохо прекрасно сочетается со светлым тренчем, который создаст легкий, романтический и даже несколько богемный образ. Эта весенняя верхняя одежда привлекает внимание и добавляет "изюминки" в образ. Современные тенденции моды утверждают, что лучше выбрать бежевый, песочный или кремовый оттенок.

Стильный тренч свободного кроя. Фото: iva.clothe/Instagram

Блуза с рюшами

Блуза с рюшами часто выступает центральным элементом в стиле бохо. Лучше выбрать свободную блузу из натуральных тканей, таких как шелк, лен или хлопок, чтобы образ имел модный и гармоничный вид. Элегантный и красивый вид имеют модель с кружевом или свободным кроем.

Стильная блуза с кружевом или свободным кроем. Фото: PRShots/Deichmann SS24 Collection

Широкие джинсы

Что касается низа, то здесь треды радуют многообразием. Широкие джинсы, в частности, джинсы-клеш, палаццо или mom-fit в светлых оттенках придадут образу нотку изящества, легкости, свободы и даже немного винтажного настроения, даже если это просто поход по делам или встреча с друзьями. Главное — сочетать их с правильными деталями, чтобы подчеркнуть богемный шик.

Светлые широкие джинсы. Фото: dezhavyu.com.ua

В общем, если соединить все вышеупомянутые вещи в один образ — получится отличный лук с миксом классических и современных элементов. Он сочетает легкость и структурированность, что позволяет выглядеть стильно даже в переменчивую весеннюю погоду.

Такой образ идеально подойдет для прогулок по городу, весенних и летних дней или путешествий, и создаст стильный, непринужденный и немного богемный вид.

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