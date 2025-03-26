Джинсы из 70-х в топе 2025 года — снова модные и желанные

Девушка в джинсах. Фото: Freepik

Мода — как бумеранг: то, что когда-то исчезло, обязательно вернется. И вот мы снова видим, как джинсы-клеш — те самые расклешенные от колена, которые когда-то носили наши мамы в 70-х — снова на пике популярности. Сегодня — это горячий тренд, и он уверенно шагает по улицам мегаполисов.

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Как джинсы-клеш снова оказались в трендах

За последние годы мы прошли немало деним-эпох. Сначала были скинни — супероблегающие, будто вторая кожа. Они царили годами, пока люди не устали от постоянного дискомфорта. Дальше начали появляться mom jeans, relaxed fit, wide leg — все свободное, удобное и немного олдскульное. Сейчас наступает новый этап: хочется чего-то интересного, но все еще комфортного. И тут как раз в тему — клеш.

Джинсы-клеш в разных цветах. Фото из Instagram

Их особенность в том, что они добавляют силуэту гармонии. Расширение от колена визуально уравновешивает фигуру: отлично смотрятся и на высоких, и на невысоких, и на стройных, и на пышных. А еще — круто сочетаются с платформами, ботильонами, даже обычными кроссовками. К ним легко подобрать верх — от классической рубашки до микротопа. И выглядите сразу стильно, будто только что с модной фотосессии.

Стильные девушки. Фото: скриншот видео

Клеш — это не просто брюки. Это настроение. Они немного дерзкие, немного артистичные, но в то же время очень женственные. В них есть дух свободы, легкости, даже какого-то романтизма. Неудивительно, что именно сейчас они снова стали модными: в мире, где все ищут индивидуальность и хотят "дышать", клеш — как глоток свежего воздуха.

Так что не удивляйтесь, если уже этой весной увидите их во всех коллекциях — от масс-маркета до люкса. И точно — на улицах своего города. Клеш — официально снова в игре. И, кажется, надолго.

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