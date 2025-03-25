Широкі сірі джинси підкорюють тренди — наймодніші штани весни 2025 року

Широкі сірі джинси. Фото: Gepur

Джинси — справжня класика, яка ніколи не виходить з моди та стає ключовим елементом весняного гардероба. Однак цього сезону класичні сині джинси відійшли на другий план, а в тренди увірвалися сірі широкі штани.

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Якщо 2024 року наймоднішими були мішкуваті сині джинси з низькою посадкою, то цьогоріч завірусяться широкі сірі джинси з середньою посадкою та стануть одними з найпопулярніших. Беззаперечно, що потерті чи мішкуваті джинси ніде не дінуться з наших гардеробів, проте точно не будуть частиною щоденних образів.

Широкі сірі джинси. Фото: instagram/shoptime

Новий сірий колір трендових джинсів дуже універсальний, адже такий відтінок легко поєднується з різними кольорами та стилями. Відповідно, це дозволить створювати як повсякденні, так і елегантні чи святкові образи. Широкий крій робить джинси зручними та практичними у носінні, водночас додаючи сучасного вигляду.

Сірі джинси. Фото: instagram/bepolar.store

Така модель штанів ідеально підійде для будь-якої фігури. Щоб ваш образ вийшов зручний, розслаблений і при цьому стильний, варто поєднувати сірі широкі джинси з кроп-топами, короткими жакетами та класичними сорочками. Також можна додати яскраві аксесуари або верхній одяг насичених кольорів, аби оживити нейтральність сірого.

Стильні сірі джинси. Фото: gepur.com

Що стосується взуття, то сірі джинси добре поєднуються з класичними туфлями на підборах, кросівками чи лоферами. Все залежить від вашого комфорту та стилю, якому ви надаєте перевагу.

Обираючи цей фасон джинсів, ви додаєте до свого гардероба модний та функціональний елемент, який залишатиметься актуальним протягом усього сезону.​ Однак головне — обирати лише те, що подобається вам, адже впевненість у собі — найголовніший тренд.

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