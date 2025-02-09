Трендові джинси 2025 року — культова модель з 70-х

Джинси з 70-х повертаються в моду — головний тренд сезону
Мода циклічна, і 70-ті знову диктують тренди! Одним із головних символів того часу були джинси-кльош, і у 2025 році вони переживають справжній ренесанс. Їх носять усі — від блогерів до світових зірок. Чому? Бо вони ідеально підкреслюють фігуру, додають образу стилю та витонченості, а ще — неймовірно комфортні.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Чому джинси-кльош знову в топі
- Витягують силует — широкі від коліна штани роблять ноги довшими, а фігура здається стрункішою.
- Підходять усім — незалежно від зросту, типу тіла чи стилю, вони чудово сидять на кожному.
- Зручні — не тиснуть, не обмежують рухи, що особливо актуально після років моди на вузькі скинні.
- Універсальні — їх можна носити і з кедами, і з підборами, створюючи абсолютно різні образи.
Як обрати ідеальні джинси-кльош
Сучасні моделі мають декілька варіацій:
- Класичні — з високою талією, розширюються від коліна, пасують до будь-якого гардероба.
- Максимально подовжені — ледь торкаються землі, створюючи ефект "нескінченних ніг".
- До щиколотки — ідеальний варіант для весни й літа, виглядає стильно з босоніжками.
- Зі стрілками — додають ділового шику та ще більше подовжують ноги.
- З бахромою — для тих, хто хоче додати ретро-нотки або легкий богемний вайб.
Щодо кольору — чорний, темно-синій і графітовий завжди в тренді, але навесні мають світлі відтінки: бежевий, молочний, небесно-блакитний чи навіть ніжний салатовий.
З чим носити джинси-кльош
- Для повсякденного образу — поєднуйте із сорочкою з деніму або замші, доповніть чоботами-казаками та сумкою з бахромою. Вийде класний аутфіт у дусі 70-х.
- Для виходу у світ — обирайте шовкову чи мереживну блузу, підбори або босоніжки — і можна сміливо йти на вечірку чи побачення.
- Діловий варіант — стильний приталений жакет (з бархату, шкіри чи замші) плюс топ або біла майка. Лаконічно, стримано і водночас ефектно.
- Спортивний стиль — з базовим худі та кросівками. Має невимушений вигляд, але дуже трендовий.
Джинси-кльош — це саме той елемент гардероба, що дарує свободу та комфорт, водночас роблячи образ стильним та сучасним.
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