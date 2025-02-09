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Джинси з 70-х повертаються в моду — головний тренд сезону

9 лютого 2025 11:13
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендові джинси 2025 року — культова модель з 70-х
Cтильний образ з джинсами. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Мода циклічна, і 70-ті знову диктують тренди! Одним із головних символів того часу були джинси-кльош, і у 2025 році вони переживають справжній ренесанс. Їх носять усі — від блогерів до світових зірок. Чому? Бо вони ідеально підкреслюють фігуру, додають образу стилю та витонченості, а ще — неймовірно комфортні.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому джинси-кльош знову в топі

  1. Витягують силует — широкі від коліна штани роблять ноги довшими, а фігура здається стрункішою.
  2. Підходять усім — незалежно від зросту, типу тіла чи стилю, вони чудово сидять на кожному.
  3. Зручні — не тиснуть, не обмежують рухи, що особливо актуально після років моди на вузькі скинні.
  4. Універсальні — їх можна носити і з кедами, і з підборами, створюючи абсолютно різні образи.
Джинси в стилі кльош не перестають бути актуальними
Джинси-кльош. Фото з Instagram

Як обрати ідеальні джинси-кльош

Сучасні моделі мають декілька варіацій:

  • Класичні — з високою талією, розширюються від коліна, пасують до будь-якого гардероба.
  • Максимально подовжені — ледь торкаються землі, створюючи ефект "нескінченних ніг".
  • До щиколотки — ідеальний варіант для весни й літа, виглядає стильно з босоніжками.
  • Зі стрілками — додають ділового шику та ще більше подовжують ноги.
  • З бахромою — для тих, хто хоче додати ретро-нотки або легкий богемний вайб.

Щодо кольору — чорний, темно-синій і графітовий завжди в тренді, але навесні мають світлі відтінки: бежевий, молочний, небесно-блакитний чи навіть ніжний салатовий.

Джинси завжди мають доречний вигляд
Джинси в образі. Фото з Instagram

З чим носити джинси-кльош

  1. Для повсякденного образу — поєднуйте із сорочкою з деніму або замші, доповніть чоботами-казаками та сумкою з бахромою. Вийде класний аутфіт у дусі 70-х.
  2. Для виходу у світ — обирайте шовкову чи мереживну блузу, підбори або босоніжки — і можна сміливо йти на вечірку чи побачення.
  3. Діловий варіант — стильний приталений жакет (з бархату, шкіри чи замші) плюс топ або біла майка. Лаконічно, стримано і водночас ефектно.
  4. Спортивний стиль — з базовим худі та кросівками. Має невимушений вигляд, але дуже трендовий.
Джинси кльош можна поєднувати з різним одягом
Джинси кльош у повсякденному образі. Фото з Instagram

Джинси-кльош — це саме той елемент гардероба, що дарує свободу та комфорт, водночас роблячи образ стильним та сучасним. 

Раніше ми писали про те, як можна модно стилізувати піджак з джинсами в образі.

Також ми повідомляли, чому "брудні" джинси набувають популярності.

 

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