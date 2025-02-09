Трендовые джинсы 2025 года — культовая модель из 70-х

Стильный образ с джинсами. Фото: Freepik

Мода циклична, и 70-е снова диктуют тренды! Одним из главных символов того времени были джинсы-клеш, и в 2025 году они переживают настоящий ренессанс. Их носят все: от блогеров до мировых звезд. Почему? Потому что они идеально подчеркивают фигуру, добавляют образу стиля и изящества, а еще — невероятно комфортные.

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Вытягивают силуэт — широкие от колена брюки делают ноги длиннее, а фигура кажется стройнее. Подходят всем — независимо от роста, типа тела или стиля, они отлично сидят на каждом. Удобные — не давят, не стесняют движения, что особенно актуально после лет моды на узкие скинни. Универсальные — их можно носить и с кедами, и с каблуками, создавая абсолютно разные образы.

Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Как выбрать идеальные джинсы-клеш

Современные модели имеют несколько вариаций:

Классические — с высокой талией, расширяются от колена, подходят к любому гардеробу.

— с высокой талией, расширяются от колена, подходят к любому гардеробу. Максимально удлиненные — едва касаются земли, создавая эффект "бесконечных ног".

— едва касаются земли, создавая эффект "бесконечных ног". До щиколотки — идеальный вариант для весны и лета, смотрится стильно с босоножками.

— идеальный вариант для весны и лета, смотрится стильно с босоножками. Со стрелками — добавляют делового шика и еще больше удлиняют ноги.

— добавляют делового шика и еще больше удлиняют ноги. С бахромой — для тех, кто хочет добавить ретро-нотки или легкий богемный вайб.

Что касается цвета — черный, темно-синий и графитовый всегда в тренде, но весной имеют светлые оттенки: бежевый, молочный, небесно-голубой или даже нежный салатовый.

Джинсы в образе. Фото из Instagram

С чем носить джинсы-клеш

Для повседневного образа — сочетайте с рубашкой из денима или замши, дополните сапогами-казаками и сумкой с бахромой. Получится классный аутфит в духе 70-х. Для выхода в свет — выбирайте шелковую или кружевную блузу, каблуки или босоножки — и можно смело идти на вечеринку или свидание. Деловой вариант — стильный приталенный жакет (из бархата, кожи или замши) плюс топ или белая майка. Лаконично, сдержанно и одновременно эффектно. Спортивный стиль — с базовым худи и кроссовками. Выглядит непринужденно, но очень трендовый.

Джинсы клеш в повседневном образе. Фото из Instagram

Джинсы-клеш — это именно тот элемент гардероба, который дарит свободу и комфорт, одновременно делая образ стильным и современным.

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