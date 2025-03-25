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Самые модные джинсы 2025 года — какой цвет покоряет тренды

25 марта 2025 09:19
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор
Широкие серые джинсы покоряют тренды — самые модные брюки весны 2025 года
Широкие серые джинсы. Фото: Gepur
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор

Джинсы — настоящая классика, которая никогда не выходит из моды и становится ключевым элементом весеннего гардероба. Однако в этом сезоне классические синие джинсы отошли на второй план, а в тренды ворвались серые широкие брюки.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Трендовый цвет джинсов 2025 года

Если в 2024 году самыми модными были мешковатые синие джинсы с низкой посадкой, то в этом году завирусятся широкие серые джинсы со средней посадкой и станут одними из самых популярных. Бесспорно, что потертые или мешковатые джинсы никуда не денутся из наших гардеробов, однако точно не будут частью ежедневных образов.

Трендові джинси 2025
Широкие серые джинсы. Фото: instagram/shoptime

Новый серый цвет трендовых джинсов очень универсален, ведь такой оттенок легко сочетается с различными цветами и стилями. Соответственно, это позволит создавать как повседневные, так и элегантные или праздничные образы. Широкий крой делает джинсы удобными и практичными в носке, одновременно добавляя современного вида.

Які джинси популярні в цьому сезоні
Серые джинсы. Фото: instagram/bepolar.store

Такая модель брюк идеально подойдет для любой фигуры. Чтобы ваш образ получился удобный, расслабленный и при этом стильный, стоит сочетать серые широкие джинсы с кроп-топами, короткими жакетами и классическими рубашками. Также можно добавить яркие аксессуары или верхнюю одежду насыщенных цветов, чтобы оживить нейтральность серого.

Наймодніші джинси на весну 2025
Стильные серые джинсы. Фото: gepur.com

Что касается обуви, то серые джинсы хорошо сочетаются с классическими туфлями на каблуке, кроссовками или лоферами. Все зависит от вашего комфорта и стиля, который вы предпочитаете.

Выбирая этот фасон джинсов, вы добавляете в свой гардероб модный и функциональный элемент, который будет оставаться актуальным в течение всего сезона. Однако главное — выбирать только то, что нравится вам, ведь уверенность в себе — самый главный тренд.

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