Широкие серые джинсы покоряют тренды — самые модные брюки весны 2025 года

Широкие серые джинсы. Фото: Gepur

Джинсы — настоящая классика, которая никогда не выходит из моды и становится ключевым элементом весеннего гардероба. Однако в этом сезоне классические синие джинсы отошли на второй план, а в тренды ворвались серые широкие брюки.

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Если в 2024 году самыми модными были мешковатые синие джинсы с низкой посадкой, то в этом году завирусятся широкие серые джинсы со средней посадкой и станут одними из самых популярных. Бесспорно, что потертые или мешковатые джинсы никуда не денутся из наших гардеробов, однако точно не будут частью ежедневных образов.

Широкие серые джинсы. Фото: instagram/shoptime

Новый серый цвет трендовых джинсов очень универсален, ведь такой оттенок легко сочетается с различными цветами и стилями. Соответственно, это позволит создавать как повседневные, так и элегантные или праздничные образы. Широкий крой делает джинсы удобными и практичными в носке, одновременно добавляя современного вида.

Серые джинсы. Фото: instagram/bepolar.store

Такая модель брюк идеально подойдет для любой фигуры. Чтобы ваш образ получился удобный, расслабленный и при этом стильный, стоит сочетать серые широкие джинсы с кроп-топами, короткими жакетами и классическими рубашками. Также можно добавить яркие аксессуары или верхнюю одежду насыщенных цветов, чтобы оживить нейтральность серого.

Стильные серые джинсы. Фото: gepur.com

Что касается обуви, то серые джинсы хорошо сочетаются с классическими туфлями на каблуке, кроссовками или лоферами. Все зависит от вашего комфорта и стиля, который вы предпочитаете.

Выбирая этот фасон джинсов, вы добавляете в свой гардероб модный и функциональный элемент, который будет оставаться актуальным в течение всего сезона. Однако главное — выбирать только то, что нравится вам, ведь уверенность в себе — самый главный тренд.

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