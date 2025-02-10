Які джинси стануть хітом 2025 — Андре Тан розкрив секрет

Андре Тан. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Вже давно джинси — це справжня класика, яка ніколи не виходить із моди. Вони змінюються, оновлюються, але завжди залишаються улюбленим елементом гардероба.

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився трендами на 2025 рік, і цього разу нас чекає справжнє розмаїття.

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Головне правило цього року — експериментуйте та підбирайте фасони, які підкреслять вашу фігуру. У моді буде все: від елегантної класики до сміливих рішень із незвичайним кроєм.

Трендові джинси, що носитимуть усі у 2025

Прямий крій — ідеальна база

Якщо хочеться універсальний варіант, який пасуватиме до всього, зверніть увагу на широкі прямі джинси. Вони створюють легкий силует і мають стильний вигляд з будь-яким взуттям — від кросівок до туфель на підборах.

Прямі джинси. Фото з Instagram

Підвороти та цікаві деталі

Цього року вітаються акценти: контрастні шви, нестандартна довжина або необроблений край. Якщо хочеться зробити образ особливим, спробуйте джинси з підворотами або яскравими вставками.

Джинси з підворотами. Фото з Instagram

Балони — об’ємний крій у тренді

Об’ємні джинси-балони знову повертаються! Вони додають образу особливого шарму, підкреслюючи талію і створюючи ефектну форму. Це варіант для тих, хто любить комфорт і стиль водночас.

Джинси-балони. Фото з Instagram

Total denim — джинсовий тотал-лук

Любите експерименти? Спробуйте образ total denim — джинси та джинсову куртку або сорочку в одному відтінку. Це сміливо, сучасно і дуже стильно.

Total denim. Фото з Instagram

Ефект вицвітання — легка нотка вінтажу

Якщо хочеться чогось незвичного, зверніть увагу на джинси з ефектом злегка вицвілої тканини. Вони мають особливий вигляд та додають образу розслабленості й легкості.

Ефект вицвітання. Фото з Instagram

Глибокий індиго — витонченість у простоті

Темно-сині джинси завжди мають елегантний вигляд. Вони чудово пасують як для повсякденних луків, так і для вечірніх виходів. Головне — правильне поєднання аксесуарів.

Відтінок індиго. Фото з Instagram

Як носити трендові джинси у 2025 році

Модні джинси матимуть чудовий вигляд у поєднанні з класичними блузами, світшотами, футболками чи светрами. Взуття теж можна обирати за настроєм: лофери для витонченого стилю, кеди — для зручності, а підбори — для елегантності.

Найголовніше — обирати те, що подобається саме вам. Адже головний тренд будь-якого сезону — впевненість у собі та комфорт у власному стилі.

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