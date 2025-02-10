Які джинси стануть хітом 2025 — Андре Тан розкрив секрет

Андре Тан назвав наймодніші джинси 2025 року
Вже давно джинси — це справжня класика, яка ніколи не виходить із моди. Вони змінюються, оновлюються, але завжди залишаються улюбленим елементом гардероба.
Відомий український дизайнер Андре Тан поділився трендами на 2025 рік, і цього разу нас чекає справжнє розмаїття.
Головне правило цього року — експериментуйте та підбирайте фасони, які підкреслять вашу фігуру. У моді буде все: від елегантної класики до сміливих рішень із незвичайним кроєм.
Трендові джинси, що носитимуть усі у 2025
Прямий крій — ідеальна база
Якщо хочеться універсальний варіант, який пасуватиме до всього, зверніть увагу на широкі прямі джинси. Вони створюють легкий силует і мають стильний вигляд з будь-яким взуттям — від кросівок до туфель на підборах.
Підвороти та цікаві деталі
Цього року вітаються акценти: контрастні шви, нестандартна довжина або необроблений край. Якщо хочеться зробити образ особливим, спробуйте джинси з підворотами або яскравими вставками.
Балони — об’ємний крій у тренді
Об’ємні джинси-балони знову повертаються! Вони додають образу особливого шарму, підкреслюючи талію і створюючи ефектну форму. Це варіант для тих, хто любить комфорт і стиль водночас.
Total denim — джинсовий тотал-лук
Любите експерименти? Спробуйте образ total denim — джинси та джинсову куртку або сорочку в одному відтінку. Це сміливо, сучасно і дуже стильно.
Ефект вицвітання — легка нотка вінтажу
Якщо хочеться чогось незвичного, зверніть увагу на джинси з ефектом злегка вицвілої тканини. Вони мають особливий вигляд та додають образу розслабленості й легкості.
Глибокий індиго — витонченість у простоті
Темно-сині джинси завжди мають елегантний вигляд. Вони чудово пасують як для повсякденних луків, так і для вечірніх виходів. Головне — правильне поєднання аксесуарів.
Як носити трендові джинси у 2025 році
Модні джинси матимуть чудовий вигляд у поєднанні з класичними блузами, світшотами, футболками чи светрами. Взуття теж можна обирати за настроєм: лофери для витонченого стилю, кеди — для зручності, а підбори — для елегантності.
Найголовніше — обирати те, що подобається саме вам. Адже головний тренд будь-якого сезону — впевненість у собі та комфорт у власному стилі.
Раніше ми писали про те, які джинси з 70-х раптово опинились в тренді.
Також ми повідомляли, які джинси ідеально підійдуть на початок весни.
Читайте Новини.LIVE!