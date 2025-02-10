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Андре Тан назвал самые модные джинсы 2025 года

10 февраля 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Какие джинсы станут хитом 2025 года — Андре Тан раскрыл секрет
Андре Тан. Фото: Instagram.com/andre_tan_official
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Уже давно джинсы — это настоящая классика, которая никогда не выходит из моды. Они меняются, обновляются, но всегда остаются любимым элементом гардероба.

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился трендами на 2025 год, и на этот раз нас ждет настоящее разнообразие.

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Главное правило этого года — экспериментируйте и подбирайте фасоны, которые подчеркнут вашу фигуру. В моде будет все: от элегантной классики до смелых решений с необычным кроем.

Трендовые джинсы, которые будут носить все в 2025 году

Прямой крой — идеальная база

Если хочется универсальный вариант, который подойдет ко всему, обратите внимание на широкие прямые джинсы. Они создают легкий силуэт и стильно смотрятся с любой обувью — от кроссовок до туфель на каблуке.

Прямі джинси - ідеальні на кожен день
Прямые джинсы. Фото из Instagram

Подвороты и интересные детали

В этом году приветствуются акценты: контрастные швы, нестандартная длина или необработанный край. Если хочется сделать образ особенным, попробуйте джинсы с подворотами или яркими вставками.

Джинси з цікавим акцентом зараз матимуть попит у 2025
Джинсы с подворотами. Фото из Instagram

Баллоны — объемный крой в тренде

Объемные джинсы-баллоны снова возвращаются! Они добавляют образу особого шарма, подчеркивая талию и создавая эффектную форму. Это вариант для тех, кто любит комфорт и стиль одновременно.

Джинси в стилі оверсайз пасують під усе
Джинсы-баллоны. Фото из Instagram

Total denim — джинсовый тотал-лук

Любите эксперименты? Попробуйте образ total denim — джинсы и джинсовую куртку или рубашку в одном оттенке. Это смело, современно и очень стильно.

Total denim ніколи не покидав тренди
Total denim. Фото из Instagram

Эффект выцветания — легкая нотка винтажа

Если хочется чего-то необычного, обратите внимание на джинсы с эффектом слегка выцветшей ткани. Они выглядят по-особенному и добавляют образу расслабленности и легкости.

Ефект вицвітання у 2025 додають образу ретро-нотку
Эффект выцветания. Фото из Instagram

Глубокий индиго — утонченность в простоте

Темно-синие джинсы всегда выглядят элегантно. Они отлично подходят как для повседневных луков, так и для вечерних выходов. Главное — правильное сочетание аксессуаров.

Відтінок індиго підкорює тренди своєю простотою
Оттенок индиго. Фото из Instagram

Как носить трендовые джинсы в 2025 году

Модные джинсы будут отлично смотреться в сочетании с классическими блузами, свитшотами, футболками или свитерами. Обувь тоже можно выбирать по настроению: лоферы для утонченного стиля, кеды — для удобства, а каблуки — для элегантности.

Самое главное — выбирать то, что нравится именно вам. Ведь главный тренд любого сезона — уверенность в себе и комфорт в собственном стиле.

Ранее мы писали о том, какие джинсы из 70-х внезапно оказались в тренде.

Также мы сообщали, какие джинсы идеально подойдут на начало весны.

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