Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Белла Гадід повернула в моду джинси, про які всі забули arrow

Белла Гадід повернула в моду джинси, про які всі забули

25 березня 2025 11:13
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Джинси, про які забули — Белла Гадід зробила їх трендом
Белла Гадід. Фото: Instagram.com/bellahadid
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Видається, bootcut-джинси офіційно повернулися — і цього разу навсправжки. Весняно-літні колекції дали чіткий сигнал: саме час згадати про кльош від стегна. Але справжнім підтвердженням тренду стала поява Белли Гадід у розкішному образі, який вже розлетівся по модних пабліках.

Свої нові стильні джинси модель показала у своєму Instagram.

Читайте також:

З чим Белла Гадід носить модні джинси цього сезону

Американська модель знову довела, що має бездоганний стиль і вміє робити ставку на тренди ще до того, як вони стають мейнстримом. Вона обрала джинси з екстремально низькою посадкою, вузьким верхом і акуратним кльош — саме той силует, що нагадує про яскраві 2000-ні. Але вся магія — у деталях.

Белла Гадід показала стильний образ з модними джинсами
Белла Гадід на вечірці. Фото: Instagram.com/bellahadid 

Белла скомбінувала ці джинси з червоною обтиснутою кофтинкою, яка ідеально підкреслює фігуру, і додала босоніжки у тон — тонкі ремінці, витончені лінії, все мало вишуканий й сексуальний вигляд. Такий образ — не просто вдала стилізація, а справжня модна заява. Тут і ностальгія, і сучасний настрій, і абсолютна впевненість у собі.

Модна появи Гадід нікого не залишила байдужим
Стильний образ від Гадід. Фото: Instagram.com/bellahadid

Як носити bootcut навесні

Ось кілька ідей:

  • з кроп-топом чи обтислою футболкою — щоб зробити акцент на талії;
  • з легкою сорочкою чи джемпером навипуск — для невимушеного стилю;
  • з жакетом або шкіряною курткою — якщо хочеться трохи строгості;
  • на ноги — підбори, кросівки або грубі черевики, залежно від настрою.

Bootcut-джинси не просто знову в моді — вони вже на головному місці. І якщо Белла їх вибрала — то й ми точно можемо.

Раніше ми писали про те, які фасони джинсів варто носити зрілим жінкам.

Також ми повідомляли, чому Вікторія Бекхем полюбляє скінні-джинси і з чим їх носить.

мода знаменитості тренди Джинси стиль
Реклама
Реклама
Реклама