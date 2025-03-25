Джинси, про які забули — Белла Гадід зробила їх трендом

Белла Гадід. Фото: Instagram.com/bellahadid

Видається, bootcut-джинси офіційно повернулися — і цього разу навсправжки. Весняно-літні колекції дали чіткий сигнал: саме час згадати про кльош від стегна. Але справжнім підтвердженням тренду стала поява Белли Гадід у розкішному образі, який вже розлетівся по модних пабліках.

Свої нові стильні джинси модель показала у своєму Instagram.

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Американська модель знову довела, що має бездоганний стиль і вміє робити ставку на тренди ще до того, як вони стають мейнстримом. Вона обрала джинси з екстремально низькою посадкою, вузьким верхом і акуратним кльош — саме той силует, що нагадує про яскраві 2000-ні. Але вся магія — у деталях.

Белла Гадід на вечірці. Фото: Instagram.com/bellahadid

Белла скомбінувала ці джинси з червоною обтиснутою кофтинкою, яка ідеально підкреслює фігуру, і додала босоніжки у тон — тонкі ремінці, витончені лінії, все мало вишуканий й сексуальний вигляд. Такий образ — не просто вдала стилізація, а справжня модна заява. Тут і ностальгія, і сучасний настрій, і абсолютна впевненість у собі.

Стильний образ від Гадід. Фото: Instagram.com/bellahadid

Як носити bootcut навесні

Ось кілька ідей:

з кроп-топом чи обтислою футболкою — щоб зробити акцент на талії;

з легкою сорочкою чи джемпером навипуск — для невимушеного стилю;

з жакетом або шкіряною курткою — якщо хочеться трохи строгості;

на ноги — підбори, кросівки або грубі черевики, залежно від настрою.

Bootcut-джинси не просто знову в моді — вони вже на головному місці. І якщо Белла їх вибрала — то й ми точно можемо.

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