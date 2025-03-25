Джинсы, о которых забыли — Белла Хадид сделала их трендом

Белла Хадид вернула в моду джинсы, о которых все забыли
Похоже, bootcut-джинсы официально вернулись — и на этот раз по-настоящему. Весенне-летние коллекции дали четкий сигнал: самое время вспомнить о клеше от бедра. Но настоящим подтверждением тренда стало появление Беллы Хадид в роскошном образе, который уже разлетелся по модным пабликам.
Свои новые стильные джинсы модель показала в своем Instagram.
С чем Белла Хадид носит модные джинсы в этом сезоне
Американская модель снова доказала, что обладает безупречным стилем и умеет делать ставку на тренды еще до того, как они становятся мейнстримом. Она выбрала джинсы с экстремально низкой посадкой, узким верхом и аккуратным клешем — именно тот силуэт, который напоминает о ярких 2000-х. Но вся магия — в деталях.
Белла скомбинировала эти джинсы с красной облегающей кофточкой, которая идеально подчеркивает фигуру, и добавила босоножки в тон — тонкие ремешки, изящные линии, все выглядело изысканно и сексуально. Такой образ — не просто удачная стилизация, а настоящее модное заявление. Здесь и ностальгия, и современное настроение, и абсолютная уверенность в себе.
Как носить bootcut весной
Вот несколько идей:
- с кроп-топом или обтягивающей футболкой — чтобы сделать акцент на талии;
- с легкой рубашкой или джемпером навыпуск — для непринужденного стиля;
- с жакетом или кожаной курткой — если хочется немного строгости;
- на ноги — каблуки, кроссовки или грубые ботинки, в зависимости от настроения.
Bootcut-джинсы не просто снова в моде — они уже на главном месте. И если Белла их выбрала — то и мы точно можем.
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