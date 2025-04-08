Украинские звезды вернули белые джинсы в тренды — берите пример

Девушка в белых джинсах. Фото: Freepik

Белые джинсы вернулись на модный трон этой весной. Они как чистый холст, на котором каждый может создать свой стильный образ. Их легко комбинировать с чем угодно: хочется немного цвета — берите яркую футболку, хочется нежности — подбирайте пастель. Они работают всегда, и украинские знаменитости это хорошо знают.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Этой весной особенно популярны модели цвета экрю, кокосового молока и просто классические белые. Такие оттенки круто смотрелись еще в прошлом году, а сейчас вообще в топе. И судя по тому, как их носят известные украинки — эта тенденция никуда не исчезнет.

С чем украинские звезды носят трендовые джинсы

Лилия Ребрик

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала яркий весенний лук на съемках утреннего шоу. Она выбрала широкие белые джинсы с прорезями по бокам — интересная деталь, которая точно не останется без внимания. Добавила к ним облегающий лонгслив в бежевом цвете и классические туфли-лодочки. Просто, но очень стильно.

Лилия Ребрик в светлых брюках. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Екатерина Репяхова — практично и со вкусом

Екатерина показала образ, который подойдет для прогулки или встречи с друзьями. Она надела прямые белые джинсы с ремнем, белый лонгслив и коричневый бомбер. Все это в сочетании с бежевыми кроссовками. Очень уютно и одновременно со стилем.

Екатерина Репяхова. Фото: Instagram.com/repyahovakate

Надя Дорофеева

Певица выбрала вариант с легкой ноткой бунтарства: белые джинсы клеш + яркая футболка + кроссовки. Это именно тот случай, когда удобство и стиль не мешают друг другу. Если хочется больше шарма, то можно накинуть сверху косуху или легкую куртку.

Дорофеева в спортивном образе. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Белые джинсы — это не просто модная вещь, а настоящий конструктор стиля. Их можно смело комбинировать с разными базовыми цветами.

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