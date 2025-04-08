Джинси з 2000-х знову популярні — моделі від яких шаленіють

Дівчина у рваних джинсах. Фото: freepik

Мода знову зробила коло і повернула у тренди рвані джинси з 2000-х. Цієї весни усі модниці можуть експериментувати і додавати в свої образи культову річ.

Новини.LIVE розповість, які рвані джинси носити цього сезону.

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Цієї весни рвані джинси повернулися в моду, але з новим переосмисленням. Наприклад, багато брендів пропонують ці джинси з тонкими вирізами, потертими деталями та заниженою посадкою. Вони мають сучасний образ з ретро вайбом.

Стильні рвані джинси на весну. Фото: Vogue

Не менш популярними цього року будуть рвані джинси з хаотичними, але водночас ефектними розрізами, які нагадають артоб'єкти.

Модні рвані джинси. Фото з Instagram

Рвані джинси з 2000-х. Фото з Instagram

Стильні джинси з розрізами ззаду. Фото з Instagram

Зараз цей тренд вже активно підтримують знаменитості. Белу Хадід, Кендалл Дженнер чи Дуа Ліпу вже неодноразово помічали в стильних рваних джинсах.

Їх можна носити та компонувати у різних образах і в різних стилях. До прикладу, вони ідеально поєднуються разом з мінімалістичними топами, класичними блейзерами чи об'ємними светрами. Джинси можна стилізувати як для повсякденних образів, так і створити елегантний нарядний лук, який приверне увагу кожного. Головне — знайти свою модель джинсів та віднайти баланс.

Раніше ми писали, що джинси, які були антитрендом з 70-х знову в моді.

Також ми повідомляли, що Белла Хадід повернула в моду джинси, які вже давно не носили і про них забули.