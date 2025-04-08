Джинсы из 2000-х снова популярны — модели от которых сходят с ума

Девушка в рваных джинсах. Фото: freepik

Мода снова сделала круг и вернула в тренды рваные джинсы из 2000-х. Этой весной все модницы могут экспериментировать и добавлять в свои образы культовую вещь.

Новини.LIVE расскажет, какие рваные джинсы носить в этом сезоне.

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Этой весной рваные джинсы вернулись в моду, но с новым переосмыслением. Например, многие бренды предлагают эти джинсы с тонкими вырезами, потертыми деталями и заниженной посадкой. Они имеют современный образ с ретро вайбом.

Стильные рваные джинсы на весну. Фото: Vogue

Не менее популярными в этом году будут рваные джинсы с хаотичными, но в то же время эффектными разрезами, которые напомнят артобъекты.

Модные рваные джинсы. Фото из Instagram

Рваные джинсы из 2000-х. Фото из Instagram

Стильные джинсы с разрезами сзади. Фото из Instagram

Сейчас этот тренд уже активно поддерживают знаменитости. Белу Хадид, Кендалл Дженнер или Дуа Липу уже неоднократно замечали в стильных рваных джинсах.

Их можно носить и сочетать в различных образах и в разных стилях. К примеру, они идеально смотрятся вместе с минималистичными топами, классическими блейзерами или объемными свитерами. Джинсы можно стилизовать как для повседневных образов, так и создать элегантный нарядный лук, который привлечет внимание каждого. Главное — найти свою модель джинсов и найти баланс.

Ранее мы писали, что джинсы, которые были антитрендом с 70-х снова в моде.

Также мы сообщали, что Белла Хадид вернула в моду джинсы, которые уже давно не носили и о них забыли.