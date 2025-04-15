Базові джинси — які моделі завжди залишаються в тренді

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Не має значення, яка зараз погода за вікном — улюблені джинси завжди знайдуть своє місце в гардеробі. Взимку їх хочеться поєднувати з м’якими об’ємними светрами, а в теплі дні з легкими блузами чи футболками. Іноді навіть одні-єдині джинси можуть витягнути цілу низку різних образів: від буденних справ до офісу чи вечірніх виходів. Але якщо вже одна пара така універсальна, уявіть, скільки всього можна вигадати, якщо мати кілька різних.

Новини.LIVE назве найбільш трендові моделі джинсів цього року.

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Без яких джинсів не обійтись цієї весни

Світлі — це класика весни. Особливо гарний мають вигляд у поєднанні з білими чи пастельними топами. Створюють легкий, свіжий образ — ідеальний варіант на кожен день.

Світлі джинси. Фото з Instagram

Чорні — стильний мінімалізм. Вони як порожнє полотно: хочеш — додаєш яскравий верх, хочеш — стриманий. Завжди мають доречний вигляд, навіть коли зовсім не хочеться вигадувати щось нове.

Чорні джинси. Фото з Instagram

Кльош — привіт з 70-х, який знову на піку моди. Такі джинси красиво підкреслюють фігуру і візуально подовжують ноги, особливо з підборами.

Джинси кльош. Фото з Instagram

Прямі — завжди доречні. Можна носити з будь-чим, адже вони мають простий і водночас стильний вигляд. Без зайвих деталей — саме в цьому їхня сила.

Прямі джинси. Фото з Instagram

Baggy (мішкуваті) — якщо хочеться свободи і комфорту. Вони не тиснуть, не сковують, і при цьому виглядають дуже "по місту". Підходять і для кави з подругою, і для вечірки.

Мішкуваті джинси. Фото з Instagram

Кожна з цих моделей — це не просто штани. Це історія, яку ви розповідаєте без слів. Обирайте ті, що "ваші" і носіть з задоволенням.

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