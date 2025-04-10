Світлі штани в тренді цієї весни — стильні образи, що не підведуть

Стильні світлі штани. Фото: freepik

Кожної весни модно носити світлі штани, проте кожного року ці методи змінюються та по-новому стилізуються. Базовий весняний гардероб не може без них існувати, адже ці штани можуть стати основою ваших ідеальних образів на всі випадки життя.

Новини.LIVE розповість про стильні способи носити світлі штани цього сезону.

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З довгим тренчем

Якщо ви хочете створити вишуканий образ зі світлими штанами, варто зупинитися на кремовому кольорі. Можна додати до свого луку білу сорочку, яку слід заправити в штани. А для фантастичного вигляду одягнути світлий довгий тренч вільного крою. Це образ буде неймовірним, якщо ще додасте стильні золоті прикраси та модну замшеву сумку.

Стильний тренч зі світлими штанами. Фото з Instagram

Зі шкіряною курткою

Для другого, але не менш ефектного образу, варто одягнути білі штани, базову футболку чи лонглсів і шкіряну куртку з коміром. Високі чорні чоботи лише підкреслять ваш образ та додадуть до нього акценту та контрасту. Так ви можете піти як на зустріч з друзями, так і на роботу.

Модний образ з білими джинсами. Фото: Launchmetrics

Заправлені в чоботи

Погода цієї весни нас не перестає дивувати, тому є образи, які ідеально підійдуть і в прохолодні дні. Багато модниць носять мішкуваті кремові джинси та заправляють їх у високі чоботи. Це оригінальне поєднання з елегантним вайбом. Якщо доповнити такий образ яскравими аксесуарами, від вас не відвернуть поглядів.

Штани заправлені в чоботи. Фото: alexandra_aura

Мода диктує свої правила, але перш за все обирайте такі речі, в яких вам буде комфортно. Тоді у вас вийде неперевершений образ, в якому ви будете почуватися впевнено та розкуто.

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