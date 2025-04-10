Светлые брюки в тренде этой весной — стильные образы, которые не подведут

Стильные светлые брюки. Фото: freepik

Каждую весну модно носить светлые брюки, однако каждый год эти методы меняются и по-новому стилизуются. Базовый весенний гардероб не может без них существовать, ведь эти брюки могут стать основой ваших идеальных образов на все случаи жизни.

Новини.LIVE расскажет о стильных способах носить светлые брюки в этом сезоне.

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С длинным тренчем

Если вы хотите создать изысканный образ со светлыми брюками, стоит остановиться на кремовом цвете. Можно добавить к своему луку белую рубашку, которую следует заправить в брюки. А для фантастического вида одеть светлый длинный тренч свободного кроя. Это образ будет невероятным, если еще добавите стильные золотые украшения и модную замшевую сумку.

Стильный тренч со светлыми брюками. Фото из Instagram

С кожаной курткой

Для второго, но не менее эффектного образа, стоит надеть белые брюки, базовую футболку или лонглс и кожаную куртку с воротником. Высокие черные сапоги только подчеркнут ваш образ и добавят к нему акцента и контраста. Так вы можете пойти как на встречу с друзьями, так и на работу.

Модный образ с белыми джинсами. Фото: Launchmetrics

Заправленные в сапоги

Погода этой весной нас не перестает удивлять, поэтому есть образы, которые идеально подойдут и в прохладные дни. Многие модницы носят мешковатые кремовые джинсы и заправляют их в высокие сапоги. Это оригинальное сочетание с элегантным вайбом. Если дополнить такой образ яркими аксессуарами, от вас не отвернут взглядов.

Брюки заправленные в сапоги. Фото: alexandra_aura

Мода диктует свои правила, но прежде всего выбирайте такие вещи, в которых вам будет комфортно. Тогда у вас получится непревзойденный образ, в котором будете чувствовать себя уверенно и раскованно.

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