Стильні образи зі штанами з 70-х — ідеальні ідеї на весну

Штани з 70-х повертаються — як носити їх цієї весни
Ще у 1970-х широкі штани були на піку популярності і ось вони знову повертаються. Колись їх обожнювали ікони стилю, а сьогодні вони знову в моді. Штани-палаццо — це справжній хіт 2025 року. Легкі, комфортні, вільні — вони пасують до будь-якого образу і допомагають мати стильний вигляд без зайвих зусиль.
Новини.LIVE розповість більше про те, в чому універсальність цих штанів.
З чим носити штани-палаццо
Якщо ви ще не визначилися, з чим їх комбінувати — ось три стильні варіанти, які допоможуть створити актуальний образ.
Штани-палаццо з сорочкою
Цей дует чудово працює для офісу, зустрічей або навіть вечірніх виходів. Сорочка додає образу трохи строгості. Якщо хочеться класики — оберіть білу сорочку. Якщо бажаєте трохи більше виразності, то зверніть увагу на моделі з принтами або цікавою фактурою. Завершіть образ туфлями або босоніжками на підборах, щоб зовнішній вигляд був бездоганний.
Палаццо з кроп-топом або футболкою
Таке поєднання особливо подобається молоді, адже воно дозволяє підкреслити талію і водночас мати стильний вигляд. Виберіть топ з яскравими деталями або модною палітрою кольорів і доповніть його аксесуарами — масивними сережками, браслетами чи стильними кросівками. Ідеальний варіант для прогулянок, вечірок або зустрічей з друзями.
Палаццо та шкіряна куртка
Це поєднання вдалий вибір для вечора чи прохолодної погоди. У комплекті з масивним взуттям — черевиками або ботильйонами — цей лук має динамічний й сучасний вигляд.
Таким чином, штани-палаццо можна сміливо вважати універсальною річчю, яка поєднує в собі комфорт і елегантність. Їх можна стилізувати різним чином — головне, щоб вам було комфортно.
Раніше ми писали про те, яка модель штанів буде актуальна ще роки.
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