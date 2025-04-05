Стильні образи зі штанами з 70-х — ідеальні ідеї на весну

Дівчина в стильному і яскравому образі. Фото: Freepik

Ще у 1970-х широкі штани були на піку популярності і ось вони знову повертаються. Колись їх обожнювали ікони стилю, а сьогодні вони знову в моді. Штани-палаццо — це справжній хіт 2025 року. Легкі, комфортні, вільні — вони пасують до будь-якого образу і допомагають мати стильний вигляд без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповість більше про те, в чому універсальність цих штанів.

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З чим носити штани-палаццо

Якщо ви ще не визначилися, з чим їх комбінувати — ось три стильні варіанти, які допоможуть створити актуальний образ.

Штани-палаццо з сорочкою

Цей дует чудово працює для офісу, зустрічей або навіть вечірніх виходів. Сорочка додає образу трохи строгості. Якщо хочеться класики — оберіть білу сорочку. Якщо бажаєте трохи більше виразності, то зверніть увагу на моделі з принтами або цікавою фактурою. Завершіть образ туфлями або босоніжками на підборах, щоб зовнішній вигляд був бездоганний.

Штани-палаццо з сорочкою. Фото з Instagram

Палаццо з кроп-топом або футболкою

Таке поєднання особливо подобається молоді, адже воно дозволяє підкреслити талію і водночас мати стильний вигляд. Виберіть топ з яскравими деталями або модною палітрою кольорів і доповніть його аксесуарами — масивними сережками, браслетами чи стильними кросівками. Ідеальний варіант для прогулянок, вечірок або зустрічей з друзями.

Палаццо з кроп-топом. Фото з Instagram

Палаццо та шкіряна куртка

Це поєднання вдалий вибір для вечора чи прохолодної погоди. У комплекті з масивним взуттям — черевиками або ботильйонами — цей лук має динамічний й сучасний вигляд.

Палаццо і шкіряна куртка. Фото з Instagram

Таким чином, штани-палаццо можна сміливо вважати універсальною річчю, яка поєднує в собі комфорт і елегантність. Їх можна стилізувати різним чином — головне, щоб вам було комфортно.

Раніше ми писали про те, яка модель штанів буде актуальна ще роки.

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