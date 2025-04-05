Стильные образы с брюками из 70-х — идеальные идеи на весну

Брюки из 70-х возвращаются — как носить их этой весной
Еще в 1970-х широкие брюки были на пике популярности и вот они снова возвращаются. Когда-то их обожали иконы стиля, а сегодня они снова в моде. Брюки палаццо — это настоящий хит 2025 года. Легкие, комфортные, свободные — они подходят к любому образу и помогают выглядеть стильно без лишних усилий.
Новини.LIVE расскажет больше о том, в чем универсальность этих брюк.
С чем носить брюки палаццо
Если вы еще не определились, с чем их комбинировать — вот три стильных варианта, которые помогут создать актуальный образ.
Брюки палаццо с рубашкой
Этот дуэт отлично работает для офиса, встреч или даже вечерних выходов. Рубашка добавляет образу немного строгости. Если хочется классики — выберите белую рубашку. Если хотите немного больше выразительности, то обратите внимание на модели с принтами или интересной фактурой. Завершите образ туфлями или босоножками на каблуке, чтобы внешний вид был безупречен.
Палаццо с кроп-топом или футболкой
Такое сочетание особенно нравится молодежи, ведь оно позволяет подчеркнуть талию и при этом выглядеть стильно. Выберите топ с яркими деталями или модной цветовой палитрой и дополните его аксессуарами — массивными серьгами, браслетами или стильными кроссовками. Идеальный вариант для прогулок, вечеринок или встреч с друзьями.
Палаццо и кожаная куртка с кроп-топом
Это сочетание удачный выбор для вечера или прохладной погоды. В комплекте с массивной обувью — ботинками или ботильонами — этот лук выглядит динамично и современно.
Таким образом, брюки-палаццо можно смело считать универсальной вещью, которая сочетает в себе комфорт и элегантность. Их можно стилизовать разным образом — главное, чтобы вам было комфортно.
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