Стильные образы с брюками из 70-х — идеальные идеи на весну

Девушка в стильном и ярком образе. Фото: Freepik

Еще в 1970-х широкие брюки были на пике популярности и вот они снова возвращаются. Когда-то их обожали иконы стиля, а сегодня они снова в моде. Брюки палаццо — это настоящий хит 2025 года. Легкие, комфортные, свободные — они подходят к любому образу и помогают выглядеть стильно без лишних усилий.

Новини.LIVE расскажет больше о том, в чем универсальность этих брюк.

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С чем носить брюки палаццо

Если вы еще не определились, с чем их комбинировать — вот три стильных варианта, которые помогут создать актуальный образ.

Брюки палаццо с рубашкой

Этот дуэт отлично работает для офиса, встреч или даже вечерних выходов. Рубашка добавляет образу немного строгости. Если хочется классики — выберите белую рубашку. Если хотите немного больше выразительности, то обратите внимание на модели с принтами или интересной фактурой. Завершите образ туфлями или босоножками на каблуке, чтобы внешний вид был безупречен.

Брюки палаццо с рубашкой. Фото из Instagram

Палаццо с кроп-топом или футболкой

Такое сочетание особенно нравится молодежи, ведь оно позволяет подчеркнуть талию и при этом выглядеть стильно. Выберите топ с яркими деталями или модной цветовой палитрой и дополните его аксессуарами — массивными серьгами, браслетами или стильными кроссовками. Идеальный вариант для прогулок, вечеринок или встреч с друзьями.

Палаццо с кроп-топом. Фото из Instagram

Палаццо и кожаная куртка с кроп-топом

Это сочетание удачный выбор для вечера или прохладной погоды. В комплекте с массивной обувью — ботинками или ботильонами — этот лук выглядит динамично и современно.

Палаццо и кожаная куртка. Фото из Instagram

Таким образом, брюки-палаццо можно смело считать универсальной вещью, которая сочетает в себе комфорт и элегантность. Их можно стилизовать разным образом — главное, чтобы вам было комфортно.

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