Чим замінити джинси взимку — модні альтернативи

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Джинси — це класика, яку ми носимо майже щодня. Але навіть улюблений одяг іноді набридає. Узимку є чимало альтернатив, які допоможуть урізноманітнити гардероб, створити нові образи й гармонійно поєднуватися з теплим одягом та зимовим взуттям.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Вельветові штани

Цієї зими вельвет став справжнім трендом. Його м'яка текстура й ретро-шарм роблять будь-який образ затишним і стильним. До вельветових штанів пасують светри, жакети, блузи — вибір великий.

Щодо взуття, черевики челсі, угги чи високі чоботи на підборах будуть чудовим доповненням. Найкраще виглядають штани у відтінках коричневого, чорного чи хакі, і для сміливого образу спробуйте кльош.

Вельветові штани. Фото з Instagram

Лосини

Утеплені лосини — мастхев для зими. Вони зручні, теплі й універсальні. Їх легко поєднати з дублянками, пуховиками чи класичними пальтами. А угги чи челсі доповнять цей комфортний та стильний образ.

Лосини підходять для прогулянок, офісу чи навіть святкових зустрічей — усе залежить від того, як ви їх стилізуєте.

Лосини. Фото з Instagram

Широкі штани

Класика в стилі Old Money завжди в тренді. Широкі штани виглядають елегантно, додають образу витонченості та шарму.

Поєднуйте їх з базовими джемперами, светрами чи сорочками, додаючи теплі пальта або шуби. Це варіант, який підійде і для офісу, і для вечірніх виходів.

Широкі штани. Фото з Instagram

Шкіряні штани

Якщо здається, що шкіряні штани вже не актуальні, час передивитися свої уявлення. Взимку вони можуть стати справжньою родзинкою образу.

Бежеві шкіряні штани. Фото з Instagram

Обирайте моделі на високій посадці у нейтральних кольорах — чорний, беж чи коричневий. Такі штани ідеально поєднуються з уггами, чоботами на підборах або грубими черевиками. А зверху можна додати чорний боді або стильний лонгслів.

Раніше ми писали про те, з чим краще носити джинси жінкам старшого віку.

Також ми повідомляли, під що одягати джинси, щоб мати стильний вигляд.