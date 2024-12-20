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Теплые и стильные — штаны, которые заменят джинсы этой зимой

20 декабря 2024 11:13
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Чем заменить джинсы зимой — модные альтернативы
Девушка в джинсах. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Джинсы — это классика, которую мы носим почти каждый день. Но даже любимая одежда иногда надоедает. Зимой много альтернатив, которые помогут разнообразить гардероб, создать новые образы и гармонично сочетаться с теплой одеждой и зимней обувью.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Попробуйте добавить в свой стиль модные брюки и лосины — они не только удобны, но и выглядят не менее эффектно, чем джинсы.

Какие штаны зимой 2025 года точно достойны внимания

Вельветовые штаны

Этой зимой вельвет стал настоящим трендом. Его мягкая текстура и ретро-шарм делают любой образ уютным и стильным. К вельветовым штанам подходят свитера, жакеты, блузы — выбор большой.

Относительно обуви, ботинки челси, угги или высокие сапоги на каблуке будут отличным дополнением. Лучше смотрятся брюки в оттенках коричневого, черного или хаки, и для смелого образа попробуйте клеш.

Вельветовые брюки классная альтернатива джинсам
Вельветовые брюки. Фото с Instagram

Лосины

Утепленные лосины — мастхев для зимы. Они удобны, теплые и универсальные. Их легко соединить с дубленками, пуховиками или классическими пальто. А угги или челси дополнят этот комфортный и стильный образ.

Лосины подходят для прогулок, офиса или даже праздничных встреч — все зависит от того, как вы их стилизуете.

Лосины – это удобный и универсальный вариант на зиму.
Лосины. Фото с Instagram

Широкие штаны

Классика в стиле Old Money всегда в тренде. Широкие брюки выглядят элегантно, придают образу изящества и шарма.

Сочетайте их с базовыми джемперами, свитерами или рубашками, добавляя теплые пальто или шубы. Это вариант, который подойдет как для офиса, так и для вечерних выходов.

Широкие брюки идеально подойдут к классическим образам.
Широкие брюки. Фото с Instagram

Кожаные штаны

Если кажется, что кожаные штаны уже не актуальны, пора пересмотреть свои представления. Зимой они могут стать настоящей изюминкой образа.

Кожаные брюки в нейтральных цветах в тренде
Бежевые кожаные брюки. Фото с Instagram

Выбирайте модели на высокой посадке в нейтральных цветах — черный, беж или коричневый. Такие брюки идеально сочетаются с уггами, сапогами на каблуке или грубыми ботинками. А сверху можно добавить черный боди или стильный лонгслив.

Раньше мы писали о том, с чем лучше носить джинсы женщинам постарше.

Также мы сообщали, под что одевать джинсы, чтобы выглядеть стильно.

мода одежда зима стиль штаны

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