Штани, що підкорили моду 2025 — з чим носити

Дівчина в стильних штанах. Фото: Freepik

Штани-парашути знову повертаються на модний олімп, і 2025-й рік — ідеальний час, щоб впустити їх у свої гардероби. Якщо минулого року джинси були королями стилю, то цього року саме парашути стають тією річчю, яка може здивувати і зробити ваш образ унікальним. Вони чудово поєднують комфорт, універсальність і стиль, підходять для зими та ранньої весни, коли погода не визначена, а гарний вигляд хочеться мати щодня.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Що таке штани-парашути

Свою назву вони отримали через мішкуватий крій і легку тканину, що нагадує повітряний купол справжнього парашута. Нейлон, поліестер чи бавовна роблять ці штани легкими й зручними, і саме ця практичність допомогла їм свого часу закріпитися у туристичних гардеробах.

Штани-парашути в образі. Фото з Instagram

Ще у 2000-х, парашути підкорили сцену завдяки попзіркам, які любили носити їх у гіпермасивному форматі. Тоді вони були більше про практичність, ніж про моду. Але часи змінюються — зараз ці штани впевнено увійшли у стильні образи й здобули прихильність модників по всьому світу.

Як обрати штани-парашути

Вибір штанів-парашутів може бути непростим завданням. Надто мішкуваті — і ви вже чимось нагадуєте тіктокера, який тільки що зняв танцювальне відео. Надто обтислі — і це вже порушує саму суть парашутів, адже вони створені для вільності й зручності. Оптимальний варіант — знайти баланс: не надто широкі, але й не вузькі, з продуманими деталями, як-от зручні кишені чи регульовані манжети.

Штани-парашути. Фото з Instagram

Ідеальним прикладом залишається Дженніфер Еністон у 1990-х, яка носила парашути з низькою посадкою в поєднанні з майкою та курткою. Сучасна інтерпретація — комбінувати їх із уггі чи об'ємними светрами для затишного вигляду. В холодну погоду можна додати довге пальто чи пуховик — і ось, ваш образ готовий підкорювати снігові вулиці.

Штани-парашути в спортивному образі. Фото з Instagram

Створюйте свої образи

Якщо хочеться відійти від звичних джинсів і спробувати щось нове, штани-парашути — чудовий вибір. Вони мають свіжий й актуальний вигляд, додають свободи рухів і дозволяють експериментувати. Головне правило — не бійтеся поєднувати їх із різними елементами гардероба, щоб створювати унікальні образи, які будуть і зручними, і стильними.

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