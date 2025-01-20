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Тренд, що дивує — штани, які підкорюють усі модні образи

20 січня 2025 11:15
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Штани, що підкорили моду 2025 — з чим носити
Дівчина в стильних штанах. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Штани-парашути знову повертаються на модний олімп, і 2025-й рік — ідеальний час, щоб впустити їх у свої гардероби. Якщо минулого року джинси були королями стилю, то цього року саме парашути стають тією річчю, яка може здивувати і зробити ваш образ унікальним. Вони чудово поєднують комфорт, універсальність і стиль, підходять для зими та ранньої весни, коли погода не визначена, а гарний вигляд хочеться мати щодня.

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Що таке штани-парашути

Свою назву вони отримали через мішкуватий крій і легку тканину, що нагадує повітряний купол справжнього парашута. Нейлон, поліестер чи бавовна роблять ці штани легкими й зручними, і саме ця практичність допомогла їм свого часу закріпитися у туристичних гардеробах.

Штани-парашути набирають популярності в 2025 році
Штани-парашути в образі. Фото з Instagram

Ще у 2000-х, парашути підкорили сцену завдяки попзіркам, які любили носити їх у гіпермасивному форматі. Тоді вони були більше про практичність, ніж про моду. Але часи змінюються — зараз ці штани впевнено увійшли у стильні образи й здобули прихильність модників по всьому світу.

Як обрати штани-парашути

Вибір штанів-парашутів може бути непростим завданням. Надто мішкуваті — і ви вже чимось нагадуєте тіктокера, який тільки що зняв танцювальне відео. Надто обтислі — і це вже порушує саму суть парашутів, адже вони створені для вільності й зручності. Оптимальний варіант — знайти баланс: не надто широкі, але й не вузькі, з продуманими деталями, як-от зручні кишені чи регульовані манжети.

Штани-парашути дуже зручні та комфортні
Штани-парашути. Фото з Instagram

Ідеальним прикладом залишається Дженніфер Еністон у 1990-х, яка носила парашути з низькою посадкою в поєднанні з майкою та курткою. Сучасна інтерпретація — комбінувати їх із уггі чи об'ємними светрами для затишного вигляду. В холодну погоду можна додати довге пальто чи пуховик — і ось, ваш образ готовий підкорювати снігові вулиці.

Штани-парашути були в моді ще у 1980-х
Штани-парашути в спортивному образі. Фото з Instagram

Створюйте свої образи

Якщо хочеться відійти від звичних джинсів і спробувати щось нове, штани-парашути — чудовий вибір. Вони мають свіжий й актуальний вигляд, додають свободи рухів і дозволяють експериментувати. Головне правило — не бійтеся поєднувати їх із різними елементами гардероба, щоб створювати унікальні образи, які будуть і зручними, і стильними.

Раніше ми писали про те, які джинси з 2000-х знову підкорюють модний олімп.

Також ми повідомляли, які штани в стилі бохо набирають популярності.

 

мода тренди стиль 2025 рік штани

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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10:45 Скільки станцій метро у Києві — цікаві факти про підземку

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