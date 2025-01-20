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Тренд, который удивляет — брюки, покоряющие все модные образы

20 января 2025 11:15
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Брюки, покорившие моду 2025 - с чем носить
Девушка в стильных штанах. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Штаны-парашюты снова возвращаются на модный олимп, и 2025-й год — идеальное время, чтобы впустить их в свои гардеробы. Если в прошлом году джинсы были королями стиля, то в этом году именно парашюты становятся той вещью, которая может удивить и сделать ваш образ уникальным. Они прекрасно сочетают комфорт, универсальность и стиль, подходят для зимы и ранней весны, когда погода не определена, а хорошо выглядеть хочется ежедневно.

Новини.LIVE расскажет об этом детальнее.

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Что такое брюки-парашюты

Свое название они получили из-за мешковатого кроя и легкой ткани, напоминающей воздушный купол настоящего парашюта. Нейлон, полиэстер или хлопок делают эти брюки легкими и удобными, и именно эта практичность помогла им в свое время закрепиться в туристических гардеробах.

Брюки-парашюты набирают популярность в 2025 году
Штаны-парашюты в образе. Фото из Instagram

Еще в 2000-х парашюты покорили сцену благодаря поп-звездам, которые любили носить их в гипермассивном формате. Тогда они были больше о практичности, чем о моде. Но времена меняются — сейчас эти брюки уверенно вошли в стильные образы и завоевали расположение модников по всему миру.

Как выбрать брюки-парашюты

Выбор брюк-парашютов может быть непростой задачей. Слишком мешковатые — и вы уже чем-то напоминаете тиктокера, который только что снял танцевальное видео. Слишком облегающие — и это уже нарушает саму суть парашютов, ведь они созданы для свободы и удобства. Оптимальный вариант — найти баланс: не слишком широкие, но и не узкие, с продуманными деталями, такими как удобные карманы или регулируемые манжеты.

Брюки-парашюты очень удобные и комфортные
Штаны-парашюты. Фото из Instagram

Идеальным примером остается Дженнифер Энистон в 1990-х, которая носила парашюты с низкой посадкой в сочетании с майкой и курткой. Современная интерпретация — комбинировать их с угги или объемными свитерами для уютного вида. В холодную погоду можно добавить длинное пальто или пуховик — и вот, ваш образ готов покорять снежные улицы.

Брюки-парашюты были в моде еще в 1980-х
Штаны-парашюты в спортивном образе. Фото из Instagram

Создавайте свои образы

Если хочется отойти от привычных джинсов и попробовать что-то новое, брюки-парашюты — отличный выбор. Они выглядят свежо и актуально, добавляют свободы движений и позволяют экспериментировать. Главное правило — не бойтесь сочетать их с разными элементами гардероба, чтобы создавать уникальные образы, которые будут и удобными, и стильными.

Ранее мы писали о том, какие джинсы из 2000-х снова покоряют модный олимп.

Также мы сообщали, какие штаны в стиле бохо набирают популярность.

мода тренды стиль 2025 год штаны

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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