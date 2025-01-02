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Наймодніші штани 2025, що будуть актуальні роки

2 січня 2025 11:17
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Стильні штани 2025, які будуть у моді ще багато років
Стильні штани. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зима і весна — ідеальний час, щоб урізноманітнити гардероб стильними штанами. Для тих, хто цінує класику, дизайнери пропонують моделі із завищеною талією, елегантні бежеві відтінки та вічно модну клітинку. 

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Які штани будуть популярними у 2025

Джинси, які підкорюють сезони

Baggy-джинси залишаються абсолютним хітом. Їх можна поєднувати з об'ємними светрами, жакетами oversize чи навіть створювати total denim образи, як на показах Schiaparelli. Zimmermann радять додати до них легкі шовкові сорочки або топи з анімалістичними принтами для контрасту.

Мішкуваті джинси завжди актуальні
Мішкуваті джинси. Фото з Instagram

Печворк — для сміливих і стильних

Штани в стилі печворк повертають нас у світ бохо. Chloe демонструють комбінації з романтичними блузами, а Undercover створюють цікаві мозаїки з білих і бежевих матеріалів. Це чудовий спосіб додати індивідуальності у щоденні образи.

Штани в стилі печворк мають досить незвичний вигляд
Штани в стилі печворк. Фото з Instagram

Карго в новій інтерпретації

Карго-штани, які раніше асоціювалися з утилітарним стилем, тепер набувають більш елегантного вигляду. Giorgio Armani презентують оксамитові моделі, Zimmermann — карго з приталеними жакетами, а Schiaparelli роблять їх частиною сміливих та витончених ансамблів.

Штани, що підійдуть спортивному стилю
Штани карго. Фото з Instagram

Бежеві та клітинка — позачасові тренди

Бежеві штани завоювали серця дизайнерів: Balmain, Dior, Tommy Hilfiger і Patou радять поєднувати їх із шовковими топами та стильними бомберами. Картаті штани теж залишаються популярними — від повсякденного варіанту від Burberry до багатошарових ансамблів від Rabanne.

Під картаті штани важливо підібрати правильний одяг
Картаті штани. Фото з Instagram

Шкіряна елегантність

Широкі шкіряні штани із завищеною талією — мастхев цієї осені. Zimmermann пропонують носити бордові шкіряні моделі з ніжними блузами, а Stella McCartney додають до них об’ємні светри. Такі штани стануть яскравим акцентом як у буденному гардеробі, так і на особливих подіях.

Шкіряни штани мають досить звабливий вигляд
Шкіряні штани. Фото з Instagram

Цієї зими вибір штанів настільки різноманітний, що кожна знайде щось для себе: від практичних джинсів до розкішних шкіряних моделей. Експериментуйте, комбінуйте й створюйте неповторні образи. 

Раніше ми писали про те, які фасони джинсів будуть в тренді 2025 року.

Також ми повідомляли, які штани стануть вдалою альтернативою джинсам. 

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