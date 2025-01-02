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Самые модные штаны 2025, которые будут актуальны годами

2 января 2025 11:17
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Стильные брюки 2025, которые будут в моде еще много лет
Cтильные брюки. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Зима и весна — идеальное время, чтобы разнообразить гардероб стильными брюками. Для тех, кто ценит классику, дизайнеры предлагают модели с завышенной талией, изящные бежевые оттенки и вечно модную клеточку.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Джинсы, что покоряют

Baggy-джинсы остаются абсолютным хитом. Их можно сочетать с объемными свитерами, жакетами oversize или даже создавать total denim образы, как на показах Schiaparelli. Zimmermann советуют добавить к ним легкие шелковые сорочки или топы с анималистическими принтами для контраста.

Мешковатые джинсы всегда актуальны
Мешковатые джинсы. Фото с Instagram

Пэчворк — для смелых и стильных

Брюки в стиле пэчворк возвращают нас в мир бохо. Chloe демонстрируют комбинации с романтичными блузами, а Undercover создают увлекательные мозаики из белых и бежевых материалов. Это отличный способ добавить индивидуальности в ежедневные образы.

Брюки в стиле пэчворк выглядят довольно необычно.
Брюки в стиле пэчворк. Фото с Instagram

Карго в новой интерпретации

Карго-штаны, ранее ассоциировавшиеся с утилитарным стилем, теперь приобретают более элегантный вид. Giorgio Armani представляют бархатные модели, Zimmermann — карго с приталенными жакетами, а Schiaparelli делают их частью смелых и утонченных ансамблей.

Брюки, которые подойдут спортивному стилю
Брюки карго. Фото с Instagram

Бежевые и клетка — вневременные тренды

Бежевые штаны завоевали сердца дизайнеров: Balmain, Dior, Tommy Hilfiger и Patou советуют совмещать их с шелковыми топами и стильными бомберами. Клетчатые штаны тоже остаются популярными — от повседневного варианта от Burberry до многослойных ансамблей от Rabanne.

Под клетчатые штаны важно подобрать правильную одежду.
Клетчатые штаны. Фото с Instagram

Кожаная элегантность

Широкие кожаные брюки с завышенной талией — мастхев этой осенью. Zimmermann предлагает носить бордовые кожаные модели с нежными блузами, а Stella McCartney добавляют к ним объемные свитера. Такие штаны станут ярким акцентом как в обыденном гардеробе, так и на особых событиях.

Кожаные брюки выглядят довольно соблазнительно.
Кожаные брюки. Фото с Instagram

Этой зимой выбор брюк настолько разнообразен, что каждая найдет что-то для себя: от практичных джинсов до роскошных кожаных моделей. Экспериментируйте, комбинируйте и создавайте неповторимые образы.

Раньше мы писали о том, какие фасоны джинсов будут в тренде 2025 года.

Также мы сообщали, какие штаны станут удачной альтернативой джинсам.

мода вещи стиль 2025 год штаны

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