Стильные брюки 2025, которые будут в моде еще много лет

Самые модные штаны 2025, которые будут актуальны годами
Зима и весна — идеальное время, чтобы разнообразить гардероб стильными брюками. Для тех, кто ценит классику, дизайнеры предлагают модели с завышенной талией, изящные бежевые оттенки и вечно модную клеточку.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Какие штаны будут популярны в 2025 году
Джинсы, что покоряют
Baggy-джинсы остаются абсолютным хитом. Их можно сочетать с объемными свитерами, жакетами oversize или даже создавать total denim образы, как на показах Schiaparelli. Zimmermann советуют добавить к ним легкие шелковые сорочки или топы с анималистическими принтами для контраста.
Пэчворк — для смелых и стильных
Брюки в стиле пэчворк возвращают нас в мир бохо. Chloe демонстрируют комбинации с романтичными блузами, а Undercover создают увлекательные мозаики из белых и бежевых материалов. Это отличный способ добавить индивидуальности в ежедневные образы.
Карго в новой интерпретации
Карго-штаны, ранее ассоциировавшиеся с утилитарным стилем, теперь приобретают более элегантный вид. Giorgio Armani представляют бархатные модели, Zimmermann — карго с приталенными жакетами, а Schiaparelli делают их частью смелых и утонченных ансамблей.
Бежевые и клетка — вневременные тренды
Бежевые штаны завоевали сердца дизайнеров: Balmain, Dior, Tommy Hilfiger и Patou советуют совмещать их с шелковыми топами и стильными бомберами. Клетчатые штаны тоже остаются популярными — от повседневного варианта от Burberry до многослойных ансамблей от Rabanne.
Кожаная элегантность
Широкие кожаные брюки с завышенной талией — мастхев этой осенью. Zimmermann предлагает носить бордовые кожаные модели с нежными блузами, а Stella McCartney добавляют к ним объемные свитера. Такие штаны станут ярким акцентом как в обыденном гардеробе, так и на особых событиях.
Этой зимой выбор брюк настолько разнообразен, что каждая найдет что-то для себя: от практичных джинсов до роскошных кожаных моделей. Экспериментируйте, комбинируйте и создавайте неповторимые образы.
Раньше мы писали о том, какие фасоны джинсов будут в тренде 2025 года.
Также мы сообщали, какие штаны станут удачной альтернативой джинсам.
Читайте Новини.LIVE!