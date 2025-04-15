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Универсальные джинсы, которые спасут любой образ

15 апреля 2025 09:29
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Базовые джинсы — какие модели всегда остаются в тренде
Девушка в джинсах. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Не имеет значения, какая сейчас погода за окном — любимые джинсы всегда найдут свое место в гардеробе. Зимой их хочется сочетать с мягкими объемными свитерами, а в теплые дни с легкими блузами или футболками. Иногда даже одни-единственные джинсы могут вытянуть целый ряд различных образов: от будничных дел до офиса или вечерних выходов. Но если уж одна пара такая универсальная, представьте, сколько всего можно придумать, если иметь несколько разных.

Новини.LIVE назовет самые трендовые модели джинсов этого года.

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Мы подобрали пять вариантов джинсов, которые точно не будут пылиться в шкафу этой весной. Именно те модели, которые инфлюенсерки выбирают для ежедневных образов и которые вы сами не захотите снимать.

Без каких джинсов не обойтись этой весной

Светлые — это классика весны. Особенно хорошо смотрятся в сочетании с белыми или пастельными топами. Создают легкий, свежий образ — идеальный вариант на каждый день.

Світлі джинси базова річ цієї зими
Светлые джинсы. Фото из Instagram

Черные — стильный минимализм. Они как пустой холст: хочешь — добавляешь яркий верх, хочешь — сдержанный. Всегда выглядят уместно, даже когда совсем не хочется придумывать что-то новое.

Чорні джинси вже як класика
Черные джинсы. Фото из Instagram

Клеш — привет из 70-х, который снова на пике моды. Такие джинсы красиво подчеркивают фигуру и визуально удлиняют ноги, особенно с каблуками.

Джинси, що повернулись в моду з 70-х
Джинсы клеш. Фото из Instagram

Прямые — всегда уместны. Можно носить с чем угодно, ведь они выглядят просто и одновременно стильно. Без лишних деталей — именно в этом их сила.

Прямі джинси можна поєднати з будь-чим
Прямые джинсы. Фото из Instagram

Baggy (мешковатые) — если хочется свободы и комфорта. Они не давят, не сковывают, и при этом выглядят очень "по городу". Подходят и для кофе с подругой, и для вечеринки.

Мішкуваті джинси для тих, хто любить оверсайз
Мешковатые джинсы. Фото из Instagram

Каждая из этих моделей — это не просто брюки. Это история, которую вы рассказываете без слов. Выбирайте те, что "ваши" и носите с удовольствием.

Ранее мы писали о том, с чем носят белые джинсы украинские звезды.

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