Базовые джинсы — какие модели всегда остаются в тренде

Девушка в джинсах. Фото: Freepik

Не имеет значения, какая сейчас погода за окном — любимые джинсы всегда найдут свое место в гардеробе. Зимой их хочется сочетать с мягкими объемными свитерами, а в теплые дни с легкими блузами или футболками. Иногда даже одни-единственные джинсы могут вытянуть целый ряд различных образов: от будничных дел до офиса или вечерних выходов. Но если уж одна пара такая универсальная, представьте, сколько всего можно придумать, если иметь несколько разных.

Новини.LIVE назовет самые трендовые модели джинсов этого года.

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Без каких джинсов не обойтись этой весной

Светлые — это классика весны. Особенно хорошо смотрятся в сочетании с белыми или пастельными топами. Создают легкий, свежий образ — идеальный вариант на каждый день.

Светлые джинсы. Фото из Instagram

Черные — стильный минимализм. Они как пустой холст: хочешь — добавляешь яркий верх, хочешь — сдержанный. Всегда выглядят уместно, даже когда совсем не хочется придумывать что-то новое.

Черные джинсы. Фото из Instagram

Клеш — привет из 70-х, который снова на пике моды. Такие джинсы красиво подчеркивают фигуру и визуально удлиняют ноги, особенно с каблуками.

Джинсы клеш. Фото из Instagram

Прямые — всегда уместны. Можно носить с чем угодно, ведь они выглядят просто и одновременно стильно. Без лишних деталей — именно в этом их сила.

Прямые джинсы. Фото из Instagram

Baggy (мешковатые) — если хочется свободы и комфорта. Они не давят, не сковывают, и при этом выглядят очень "по городу". Подходят и для кофе с подругой, и для вечеринки.

Мешковатые джинсы. Фото из Instagram

Каждая из этих моделей — это не просто брюки. Это история, которую вы рассказываете без слов. Выбирайте те, что "ваши" и носите с удовольствием.

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