Штани на літо, що замінять усе інше — легкі, трендові, зручні

Світлі штани. Фото: Pixabay

Цього літа всі модниці буквально закохані в одну річ — білі лляні штани. Їх носять інфлюенсери, зірки, блогери. Вони з’являються у вітринах магазинів, на сторінках модних журналів і на кожному другому фото в Instagram. І не дивно — вони стали справжнім must-have сезону. Ідеальні на вигляд і ще кращі на дотик.

Про це пише Who What Wear.

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Льон — це матеріал, який влітку працює на тебе. Він "дихає", не парить, поглинає вологу, а потім швидко сохне. Коли температура зашкалює, в лляних штанах залишається відчуття легкості, ніби ви щойно вийшли з кондиціонованої кімнати. Білий колір до того ж не притягує сонце, а ще освіжає обличчя, підкреслює засмагу і робить образ чистим, легким, ніби з реклами парфумів.

Лляні штани. Фото з Instagram

І головне, що ці штани підходять кожній. Якщо фігура струнка — вони додають елегантності. Якщо форми пишні — правильно підібраний крій делікатно підкреслює талію й видовжує ноги. Особливо ефектний вигляд мають моделі з високою посадкою та легким розкльошенням.

Білі штани в образі. Фото з Instagram

Комбінувати їх — суцільне задоволення.

Для відпочинку чи пляжної вечері одягніть їх із легкою льняною сорочкою, топом і сандалями. Додайте плетену сумку і капелюх — от і образ, немов з обкладинки.

Для офісу вибирайте варіант із підкресленими стрілками, додайте жилет або піджак oversize, балетки або мюлі і отримаєте стриману, але не нудну класику.

А якщо ввечері планується коктейль або побачення — поєднайте лляні штани з топом-бюстьє, сережками-кільцями і босоніжками на підборах. Це дуже жіночно, стильно й по-літньому вишукано.

Інфлюенсери вже давно назвали білі лляні штани "чарівною паличкою" гардероба: не парять, не сковують, і завжди мають дорогий вигляд. Тому якщо шукаєте одну річ, яка точно окупить себе цього літа, — ось вона.

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