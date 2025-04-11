Актуальні фасони штанів кльош у 2025 році — як носити й з чим поєднувати

Штани кльош, без яких не уявити весну-2025 — які фасони в моді
Весна і літо 2025 — це сезон свободи, легкості та стилю. Штани кльош знову на піку моди і це не просто повернення 70-х, а зовсім нове прочитання силуету, який люблять за те, як красиво він підкреслює фігуру. Вони витягують ноги, роблять образ елегантним і трохи зухвалим — залежно від того, як їх подати.
У Vogue розповіли про це детальніше.
Цьогоріч дизайнери показали, що кльоші можуть бути абсолютно різними: яскравими, строгими, легкими чи навіть зухвалими.
Які штани кльош в тренді 2025
Справжній фурор викликали варіанти з принтами. Такі моделі, як у Tory Burch, не дадуть загубитись у натовпі. Анімалістика теж з нами — коров’ячий принт, леопард, і навіть клітинка, яка вже кілька сезонів поспіль тримається в трендах.
Versace показали, як зробити зі шкіри не важку броню, а витончену деталь образу у вигляді штанів. Вкорочені, в глибоких відтінках — вони мають дорогий і доречний вигляд. А якщо хочеться чогось більш спокійного, то в гру вступають оливкові кльоші. Ami нагадують, що гірчичний, бордо і зелений — кольори, з якими завжди можна створити ефектний лук для роботи чи прогулянки.
Для тих, хто не любить довгі штани, є укорочені моделі. McQueen створили ідеальний фасон для тих, хто хоче мати вищий вигляд без підборів.
І, нарешті, трикотаж. Chet Lo доводять, що м’які, гнучкі, дихаючі тканини теж можуть бути модними. Особливо в спеку, коли хочеться мати вдалий вигляд, але не хочеться потерпати.
Коротко кажучи — штани кльош стали як хамелеон: адаптуються під будь-який настрій. Вибирайте свій варіант і носіть з задоволенням.
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