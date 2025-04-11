Актуальні фасони штанів кльош у 2025 році — як носити й з чим поєднувати

Дівчинах в штанах кльош. Фото: Freepik

Весна і літо 2025 — це сезон свободи, легкості та стилю. Штани кльош знову на піку моди і це не просто повернення 70-х, а зовсім нове прочитання силуету, який люблять за те, як красиво він підкреслює фігуру. Вони витягують ноги, роблять образ елегантним і трохи зухвалим — залежно від того, як їх подати.

У Vogue розповіли про це детальніше.

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Які штани кльош в тренді 2025

Справжній фурор викликали варіанти з принтами. Такі моделі, як у Tory Burch, не дадуть загубитись у натовпі. Анімалістика теж з нами — коров’ячий принт, леопард, і навіть клітинка, яка вже кілька сезонів поспіль тримається в трендах.

Tory Burch. Фото: Vogue

Versace показали, як зробити зі шкіри не важку броню, а витончену деталь образу у вигляді штанів. Вкорочені, в глибоких відтінках — вони мають дорогий і доречний вигляд. А якщо хочеться чогось більш спокійного, то в гру вступають оливкові кльоші. Ami нагадують, що гірчичний, бордо і зелений — кольори, з якими завжди можна створити ефектний лук для роботи чи прогулянки.

Для тих, хто не любить довгі штани, є укорочені моделі. McQueen створили ідеальний фасон для тих, хто хоче мати вищий вигляд без підборів.

Ami. Фото: Vogue

І, нарешті, трикотаж. Chet Lo доводять, що м’які, гнучкі, дихаючі тканини теж можуть бути модними. Особливо в спеку, коли хочеться мати вдалий вигляд, але не хочеться потерпати.

Chet Lo. Фото: Vogue

Коротко кажучи — штани кльош стали як хамелеон: адаптуються під будь-який настрій. Вибирайте свій варіант і носіть з задоволенням.

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