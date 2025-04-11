Актуальные фасоны брюк клеш в 2025 году — как носить и с чем сочетать

Девушка в брюках клеш. Фото: Freepik

Весна и лето 2025 — это сезон свободы, легкости и стиля. Брюки клеш снова на пике моды и это не просто возвращение 70-х, а совершенно новое прочтение силуэта, который любят за то, как красиво он подчеркивает фигуру. Они вытягивают ноги, делают образ элегантным и немного дерзким — в зависимости от того, как их подать.

В Vogue рассказали об этом подробнее.

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В этом году дизайнеры показали, что клеши могут быть абсолютно разными: яркими, строгими, легкими или даже дерзкими.

Какие брюки клеш в тренде 2025

Настоящий фурор произвели варианты с принтами. Такие модели, как у Tory Burch, не дадут затеряться в толпе. Анималистика тоже с нами — коровьи принты, леопард, и даже клетка, которая уже несколько сезонов подряд держится в трендах.

Tory Burch. Фото: Vogue

Versace показали, как сделать из кожи не тяжелую броню, а изящную деталь образа в виде брюк. Укороченные, в глубоких оттенках — они выглядят дорого и уместно. А если хочется чего-то более спокойного, то в игру вступают оливковые клеши. Ami напоминают, что горчичный, бордо и зеленый — цвета, с которыми всегда можно создать эффектный лук для работы или прогулки.

Для тех, кто не любит длинные брюки, есть укороченные модели. McQueen создали идеальный фасон для тех, кто хочет выглядеть выше без каблуков.

Ami. Фото: Vogue

И, наконец, трикотаж. Chet Lo доказывают, что мягкие, гибкие, дышащие ткани тоже могут быть модными. Особенно в жару, когда хочется хорошо выглядеть, но не хочется страдать.

Chet Lo. Фото: Vogue

Коротко говоря — брюки клеш стали как хамелеон: адаптируются под любое настроение. Выбирайте свой вариант и носите с удовольствием.

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