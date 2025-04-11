Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Брюки клеш, без которых трудно представить весну-2025 arrow

Брюки клеш, без которых трудно представить весну-2025

11 апреля 2025 18:16
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Актуальные фасоны брюк клеш в 2025 году — как носить и с чем сочетать
Девушка в брюках клеш. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Весна и лето 2025 — это сезон свободы, легкости и стиля. Брюки клеш снова на пике моды и это не просто возвращение 70-х, а совершенно новое прочтение силуэта, который любят за то, как красиво он подчеркивает фигуру. Они вытягивают ноги, делают образ элегантным и немного дерзким — в зависимости от того, как их подать.

В Vogue рассказали об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

В этом году дизайнеры показали, что клеши могут быть абсолютно разными: яркими, строгими, легкими или даже дерзкими.

Какие брюки клеш в тренде 2025

Настоящий фурор произвели варианты с принтами. Такие модели, как у Tory Burch, не дадут затеряться в толпе. Анималистика тоже с нами — коровьи принты, леопард, и даже клетка, которая уже несколько сезонов подряд держится в трендах.

Анімалістичні принти зараз в моді
Tory Burch. Фото: Vogue

Versace показали, как сделать из кожи не тяжелую броню, а изящную деталь образа в виде брюк. Укороченные, в глубоких оттенках — они выглядят дорого и уместно. А если хочется чего-то более спокойного, то в игру вступают оливковые клеши. Ami напоминают, что горчичный, бордо и зеленый — цвета, с которыми всегда можно создать эффектный лук для работы или прогулки.

Для тех, кто не любит длинные брюки, есть укороченные модели. McQueen создали идеальный фасон для тех, кто хочет выглядеть выше без каблуков.

Штани різних кольорів зараз в моді
Ami. Фото: Vogue

И, наконец, трикотаж. Chet Lo доказывают, что мягкие, гибкие, дышащие ткани тоже могут быть модными. Особенно в жару, когда хочется хорошо выглядеть, но не хочется страдать.

Трикотажні штани-кльош вдалий вибір для літа
Chet Lo. Фото: Vogue

Коротко говоря — брюки клеш стали как хамелеон: адаптируются под любое настроение. Выбирайте свой вариант и носите с удовольствием.

Ранее мы писали о тренде на белые джинсы, образы с которыми активно создают украинские звезды.

Также мы сообщали, какие спортивные штаны носит этой весной Даша Квиткова.

мода тренды стиль 2025 год штаны
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама