Трендові штани Adidas 2025 року — як і з чим їх носити

Дівчина в спортивному образі. Фото: freepik

Спортивний стиль цієї весни став справжнім хітом та привертає до себе чималу увагу. Стильні штани Adidas — один із головних трендів цього сезону, який все частіше з'являються в колекціях дизайнерів.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Наймодніші штани Adidas 2025 року

Модниці вже активно стилізують ці трендові штани та додають їх у свої повсякденні образи. Як виявилось, вони вдало поєднуються з класичними речами, зокрема, піджаками, пальтами, сорочками та стильним взуттям.

Трендові спортивні штани Adidas. Фото: Vogue

Буквально нещодавно подібні штани критикували та заявляли, що справжні леді не будуть такого носити. Однак зараз все змінилося і ця комфортна річ може бути стильною та доповнювати міський стиль. Тепер без них не може обійтися жодна модниця і щодня з'являються нові поєднання цього спортивного одягу з іншими речами гардероба.

Стилізація штанів Adidas. Фото: Vogue

Трендові штани на весну-2025. Фото: Vogue

З чим носити спортивні штани Adidas

Стилісти та модниці діляться, що найкраще ці штани поєднуються з паркою та футболкою в смужку. Завершити образ можна балетками з розділеним носком.

Інший варіант — додати до штанів стильне худі та металеві кросівки. У такому образі ви будете мати спортивний та водночас елегантний вигляд.

Також ці штани носять з джинсовими куртками, бомберами, уггами, лоферами та великими сумками. Головне — ваш комфорт та відчуття смаку. Ви можете експериментувати з різними кольорами та фасонами, аби залишитись задоволеними своїм луком.

Раніше ми писали, яка деталь в одязі стала головним трендом 2025 року.

Також ми повідомляли, які спортивні образи стануть хітами весни-2025.