Універсальні штани на кожен день — стиль 70-х знову в моді

Дівчина в стильному образі. Фото: Freepik

У 2025 році штани-шаровари знову на хвилі популярності — і не просто так. Їх показали в колекціях Chloé та Alaïa: легкі, з мереживом, хвилястими деталями, з ніжних тканин. Такий фасон штанів наче створений для літа — повітряний, вільний і дуже стильний.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Це не новий тренд — у 70-х вільні штани вже були на піку. І ось вони знову з нами, тільки в оновленому вигляді: більш витончені, універсальні і ще зручніші. Вони чудово поєднуються як із туфлями на підборах, так і з масивними черевиками чи кедами. Стрітстайл-зірки сміливо міксують їх із бомберами або романтичними блузами, створюючи образи на всі випадки життя.

Штани-шаровари. Фото з Instagram

Шаровари — це той рідкісний випадок, коли тренд підходить практично кожній. Вони ідеальні для тих, хто цінує комфорт, але не хоче жертвувати стилем. Їх обирають як мініатюрні дівчата — щоб додати легкості, так і високі — щоб підкреслити довжину ніг. А ще вони класно працюють на фігурах з широкими стегнами або животиком — шаровари не обтягують і м’яко окреслюють силует.

Яскраві штани. Фото з Instagram

Найкращі кольори сезону — персиковий, mocha mousse, відтінки топленого молока. Додайте до цього лляну сорочку, білий топ або бавовняний жакет — і у вас вже готовий образ для міста, моря чи навіть офісу в неформальному стилі.

Це тренд, який не вимагає жертв — потрібно тільки трохи смаку й бажання мати легкий, невимушений і модний вигляд.

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