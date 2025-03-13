Бохо-штани — головний тренд весни з духом 70-х

Стильні штани. Фото: Freepik

Здається, літо й мода знову за своє — яскраві принти, легкі тканини та дух свободи, який відчувається у кожному русі. І поки квіточки й клітинка, як завжди, займають перші ряди літнього подіуму, у гру знову повернувся зовсім інший герой — пейслі. В моді штани з цим орнаментом.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Цей особливий орнамент зі східним корінням ніби переніс нас у часи безтурботних 60-х і 70-х, коли хіпі одягалися так, як хотіли, і були собі на умі. І от уже другий сезон поспіль дизайнери продовжують надихатися цією епохою — і це видно навіть неозброєним оком.

Пейслі. Фото з Instagram

Бохо-шик в одязі в тренді цього року

Бохо-шик знову у фаворі: його можна побачити і на легких сукнях, і на вільних спідницях, і, що особливо цікаво — на штанах. Так-так, саме штани цього літа заслуговують особливої уваги.

Однією з найяскравіших тенденцій стали штани у стилі кроше — в’язані вручну або з ефектом ручного плетіння. Такі моделі вже з’явилися у колекціях Paco Rabbane, Jonathan Simkhai та Gabriela Hearst. Можливо, ви думаєте, що такі штани — тільки для подіуму чи пляжу. Але ні — сучасна мода вже давно стерла ці межі. Сьогодні в’язані речі — це про комфорт, стиль і легкість водночас. І якщо не хочеться експериментів, просто додайте до таких штанів базову білу футболку або просту майку — і образ готовий. Стильно, просто, але з характером.

В’язані штани. Фото з Instagram

Але якщо в’язаний стиль — не ваша історія, є інший варіант: легкі штани з натуральних тканин і яскравими етнічними принтами. Їх вже показали Etro, Staud і Ulla Johnson — і це справжнє свято кольору! Такі моделі не тільки ефектні, але й максимально зручні. Їх можна носити хоч щодня: на прогулянку, в кафе чи навіть на роботу, якщо дрес-код дозволяє.

Штани у стилі бохо. Фото з Instagram

Найкраще бохо-штани поєднуються з простим топом або футболкою. А зверху можна накинути білу оверсайз-сорочку — і от він, ваш ідеальний літній образ. Без зайвих зусиль, але з відчуттям стилю.

Раніше ми писали про те, які штани залишаються актуальними роки.

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