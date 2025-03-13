Бохо-штаны — главный тренд весны с духом 70-х

Стильные брюки. Фото: Freepik

Кажется, лето и мода снова за свое — яркие принты, легкие ткани и дух свободы, который чувствуется в каждом движении. И пока цветочки и клетка, как всегда, занимают первые ряды летнего подиума, в игру снова вернулся совсем другой герой — пейсли. В моде брюки с этим орнаментом.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Этот особый орнамент с восточными корнями будто перенес нас во времена беззаботных 60-х и 70-х, когда хиппи одевались так, как хотели, и были себе на уме. И вот уже второй сезон подряд дизайнеры продолжают вдохновляться этой эпохой — и это видно даже невооруженным глазом.

Пейсли. Фото из Instagram

Бохо-шик в одежде в тренде этого года

Бохо-шик снова в фаворе: его можно увидеть и на легких платьях, и на свободных юбках, и, что особенно интересно — на брюках. Да-да, именно брюки этим летом заслуживают особого внимания.

Одной из самых ярких тенденций стали брюки в стиле кроше — вязаные вручную или с эффектом ручного плетения. Такие модели уже появились в коллекциях Paco Rabbane, Jonathan Simkhai и Gabriela Hearst. Возможно, вы думаете, что такие брюки — только для подиума или пляжа. Но нет — современная мода уже давно стерла эти границы. Сегодня вязаные вещи — это про комфорт, стиль и легкость одновременно. И если не хочется экспериментов, просто добавьте к таким брюкам базовую белую футболку или простую майку — и образ готов. Стильно, просто, но с характером.

Вязаные брюки. Фото из Instagram

Но если вязаный стиль — не ваша история, есть другой вариант: легкие брюки из натуральных тканей и яркими этническими принтами. Их уже показали Etro, Staud и Ulla Johnson — и это настоящий праздник цвета. Такие модели не только эффектны, но и максимально удобны. Их можно носить хоть каждый день: на прогулку, в кафе или даже на работу, если дресс-код позволяет.

Брюки в стиле бохо. Фото из Instagram

Лучше всего бохо-брюки смотрятся в сочетании с простым топом или футболкой. А сверху можно накинуть белую оверсайз-рубашку — и вот он, ваш идеальный летний образ. Без лишних усилий, но с чувством стиля.

Ранее мы писали о том, какие брюки остаются актуальными годами.

Также мы сообщали о моде на брюки с юбкой в 2025.