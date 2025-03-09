Стильні штани, які залишаться в моді роками

Дівчина в стильному образі. Фото: Freepik

Вельветові штани — це та річ, яка ніколи не втрачає актуальності. Вони настільки ж універсальні, як і джинси: їх можна носити в будь-яку пору року, вони комфортні, стильні та додають образу особливого шарму.

Новини.LIVE розповість про універсальність цих штанів.

Читайте також:

Вельвет приємний на дотик, м'який, зігріває у прохолодні дні, але й у теплу погоду в ньому не буде спекотно. Саме тому цей матеріал асоціюється із затишком та невимушеністю.

Наймодніші кольори штанів

Серед улюблених відтінків — бежевий, оливковий, темно-синій та чорний. Вони ідеально вписуються в базовий гардероб. Але якщо хочеться додати образу більше виразності, варто звернути увагу на червоні, помаранчеві чи жовті моделі. Особливо актуальні зараз вельветові речі у відтінках вина, сливи та бургунді — вони мають розкішний та стильний вигляд.

Вельветові штани різних кольорів. Фото з Instagram

Великий чи дрібний рубчик

У вельветі бувають два типи фактури: з великим та дрібним рубчиком. Вважається, що дрібний рубчик має елегантніший вигляд, тоді як великий — додає речам більш розслабленого, casual-ефекту.

Мінімум деталей — максимум стилю

Щоб штани мали справді стильний вигляд, краще обирати лаконічні моделі без зайвих деталей. Наприклад, накладні кишені можуть робити образ трохи важчим, тому часто класичні моделі без них більш витончені.

Вельветові штани в образі. Фото з Instagram

Чому варто мати в гардеробі вельветову спідницю

Якщо вам подобається ця тканина, варто розглянути ще вельветову спідницю. Наприклад, класична чорна модель стане базовою річчю у вашому гардеробі та прослужить не один сезон — головне, щоб матеріал був якісним.

Дівчата у вельветових спідницях. Фото з Instagram

Головне правило: перед покупкою будь-якої речі продумайте, з чим її поєднувати. Це стосується не лише вельвету, а й будь-якого одягу чи аксесуарів. Тоді ваш гардероб буде не тільки стильним, а й функціональним.

Раніше ми писали про те, які штани зараз носять усі й чому вони такі популярні.

Також ми повідомляли, яка модель джинсів з 70-х буде мати попит цього року.