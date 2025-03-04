Штани кольору greige — елегантний тренд весни-літа 2025

Дівчина в штанах. Фото: Freepik

Весна — час оновлення гардероба, і вибір штанів на цю пору стає особливо важливим. Головний колір сезону — greige, унікальне поєднання сірого та бежевого, яке має дорогий, універсальний і стильний вигляд. За останні пів року популярність цього відтінку зросла на 39%, і не дарма: він чудово поєднується як із діловими речами, так і з повсякденним одягом.

Про це пише Vogue.

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Штани в якому відтінку будуть дуже популярними у 2025

Acne Studios

Ці штани мають обтислу посадку, яка підкреслює силует, але не сковує рухів. Завдяки нейтральному кольору їх легко комбінувати з жакетами та туфлями на підборах. Особливо ефектно вони матимуть вигляд у комплекті з вільним верхом у пастельних тонах.

Acne Studios. Фото: Vogue

Victoria Beckham

Модель із високою талією та широкими штанинами — ідеальний вибір для тих, хто хоче зберегти баланс між офіційним стилем і комфортом. Якщо додати яскраву блузу, наприклад, смарагдового кольору, вийде стильний і водночас невимушений образ для весняних днів.

Victoria Beckham. Фото: Vogue

Bottega Veneta

Класика завжди в моді, і ця модель штанів зі складками спереду — тому підтвердження. Вони чудово замінять звичні чорні штани й додадуть гардеробу легкості. У поєднанні з ботильйонами на підборах і легкою курткою вони стануть чудовою базою для стильних весняних луків.

Bottega Veneta. Фото: Vogue

Nina Ricci

Костюм-двійка в кольорі greige — один із головних хітів подіумів. Ідеальна посадка, чіткі лінії та мінімалістичний крій роблять його універсальним вибором для будь-якого випадку. З ним можна не хвилюватися, що маєте надто офіційний чи надто простий вигляд — усе залежить від аксесуарів.

Nina Ricci. Фото: Vogue

Stella McCartney

А що, якщо додати до класичних штанів вертикальні смужки? Stella McCartney доводить, що такий прийом робить річ ще цікавішою. Завдяки цьому штани мають більш витягнутий вигляд, а образ — вийде динамічним і свіжим.

Stella McCartney. Фото: Vogue

Akris

Якщо хочеться трохи неформальності, варто звернути увагу на штани із закотом.

Akris. Фото: Vogue

У поєднанні з оксфордами, легким джемпером та курткою вони створюють стильний і комфортний ансамбль для роботи чи прогулянки містом.

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