Брюки цвета greige — элегантный тренд весны-лета 2025 года

Девушка в штанах. Фото: Freepik

Весна — время обновления гардероба, и выбор брюк на эту пору становится особенно важным. Главный цвет сезона — greige, уникальное сочетание серого и бежевого, которое выглядит дорого, универсально и стильно. За последние полгода популярность этого оттенка выросла на 39%, и не зря: он отлично сочетается как с деловыми вещами, так и с повседневной одеждой.

Об этом пишет Vogue.

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Брюки в каком оттенке будут очень популярными в 2025 году

Acne Studios

Эти брюки имеют облегающую посадку, которая подчеркивает силуэт, но не сковывает движений. Благодаря нейтральному цвету их легко комбинировать с жакетами и туфлями на каблуках. Особенно эффектно они будут смотреться в комплекте со свободным верхом в пастельных тонах.

Acne Studios. Фото: Vogue

Victoria Beckham

Модель с высокой талией и широкими штанинами — идеальный выбор для тех, кто хочет сохранить баланс между официальным стилем и комфортом. Если добавить яркую блузу, например, изумрудного цвета, получится стильный и одновременно непринужденный образ для весенних дней.

Victoria Beckham. Фото: Vogue

Bottega Veneta

Классика всегда в моде, и эта модель брюк со складками спереди — тому подтверждение. Они отлично заменят привычные черные брюки и добавят гардеробу легкости. В сочетании с ботильонами на каблуке и легкой курткой они станут отличной базой для стильных весенних луков.

Bottega Veneta. Фото: Vogue

Nina Ricci

Костюм-двойка в цвете greige — один из главных хитов подиумов. Идеальная посадка, четкие линии и минималистичный крой делают его универсальным выбором для любого случая. С ним можно не волноваться, что имеете слишком официально или простой вид — все зависит от аксессуаров.

Nina Ricci Фото: Vogue

Stella McCartney

А что, если добавить к классическим брюкам вертикальные полоски? Stella McCartney доказывает, что такой прием делает вещь еще интереснее. Благодаря этому брюки выглядят более вытянутыми, а образ — получится динамичным и свежим.

Stella McCartney Фото: Vogue

Akris

Если хочется немного неформальности, стоит обратить внимание на брюки с отворотом.

Akris. Фото: Vogue

В сочетании с оксфордами, легким джемпером и курткой они создают стильный и комфортный ансамбль для работы или прогулки по городу.

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