Базові речі для весни-2025 — прослужать роками

Стильні речі весни-2025 — будуть актуальні не один сезон
Цієї весни модні тренди балансують між комфортом, практичністю та стильними деталями. Базовий гардероб цього сезону включає речі, які легко комбінуються та мають особливий вигляд.
Новини.LIVE зробили добірку найактуальніших речей на весну-2025.
Наймодніші базові речі на весну
Кольорові штани палаццо
Ці штани просто маст-хев весни-2025, адже додають образу, яскравості, залишаючи його зручним та універсальним. Найактуальніші кольори цього сезону — молочний, білий, пудровий, оливковий та лимонний. Носити палаццо можна з топами, короткими жакетами та тренчем.
Вони підходять як для повсякденних луків, так і для особливих виходів. Головне — обрати свій ідеальний відтінок.
Лофери
До списку гарячих трендів повернулися лофери. Цього сезону з ними можна поекспериментувати, обираючи взуття різних кольорів до класичних та casual-образів.
Замшевий жакет
Замшевий жакет додасть до образу елегантності та текстурності. Загалом, кольорова замша стала справжнім хітом цього сезону. Її стильно носити в різних відтінках, поєднаннях та з різними аксесуарами.
Спідниця-олівець
Спідниця-олівець — це вічна класика, яка залишається актуальною в новому сезоні. Цієї весни в тренді спідниці трохи довші за коліно або в довжині міді й максі.
Попри те, що така спідниця одразу у нас асоціюється з офіційним стилем, її можна носити з лонгслівами, футболками, водолазками або трикотажними топами.
Джемпер поло
Джемпер поло займає особливе місце у весняному гардеробі цього сезону. Він може замінити базові лонгсліви та гольфи. Його можна комбінувати з джинсами, спідницями, шортами або штанами в стилі casual, створюючи зручні й стильні комплекти для будь-якого випадку.
Зі стильних трендів цієї весни можна дійти висновку, що весна-2025 буде зосереджена на комфорті, стилі та універсальності. Вищезгадані речі легко комбінуються між собою, що дозволяє створювати різні образи для будь-якої ситуації.
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