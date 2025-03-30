Базові речі для весни-2025 — прослужать роками

Стильна дівчина. Фото: freepik

Цієї весни модні тренди балансують між комфортом, практичністю та стильними деталями. Базовий гардероб цього сезону включає речі, які легко комбінуються та мають особливий вигляд.

Новини.LIVE зробили добірку найактуальніших речей на весну-2025.

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Кольорові штани палаццо

Ці штани просто маст-хев весни-2025, адже додають образу, яскравості, залишаючи його зручним та універсальним. Найактуальніші кольори цього сезону — молочний, білий, пудровий, оливковий та лимонний. Носити палаццо можна з топами, короткими жакетами та тренчем.

Штани палаццо. Фото з Instagram

Вони підходять як для повсякденних луків, так і для особливих виходів. Головне — обрати свій ідеальний відтінок.

Лофери

До списку гарячих трендів повернулися лофери. Цього сезону з ними можна поекспериментувати, обираючи взуття різних кольорів до класичних та casual-образів.

Чорні лофери. Фото з Instagram

Замшевий жакет

Замшевий жакет додасть до образу елегантності та текстурності. Загалом, кольорова замша стала справжнім хітом цього сезону. Її стильно носити в різних відтінках, поєднаннях та з різними аксесуарами.

Замшевий жакет на весну-2025. Фото: leman.in.ua

Спідниця-олівець

Спідниця-олівець — це вічна класика, яка залишається актуальною в новому сезоні. Цієї весни в тренді спідниці трохи довші за коліно або в довжині міді й максі.

Спідниця-олівець. Фото: annelauremais

Попри те, що така спідниця одразу у нас асоціюється з офіційним стилем, її можна носити з лонгслівами, футболками, водолазками або трикотажними топами.

Джемпер поло

Джемпер поло займає особливе місце у весняному гардеробі цього сезону. Він може замінити базові лонгсліви та гольфи. Його можна комбінувати з джинсами, спідницями, шортами або штанами в стилі casual, створюючи зручні й стильні комплекти для будь-якого випадку.

Стильний червоний джемпер поло. Фото з Instagram

Зі стильних трендів цієї весни можна дійти висновку, що весна-2025 буде зосереджена на комфорті, стилі та універсальності. Вищезгадані речі легко комбінуються між собою, що дозволяє створювати різні образи для будь-якої ситуації.

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