Базовые вещи для весны-2025 — прослужат годами

Стильная девушка. Фото: freepik

Этой весной модные тренды балансируют между комфортом, практичностью и стильными деталями. Базовый гардероб этого сезона включает вещи, которые легко комбинируются и выглядят по-особенному.

Новини.LIVE сделали подборку самых актуальных вещей на весну-2025.

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Цветные брюки палаццо

Эти брюки просто маст-хэв весны-2025, ведь добавляют образу, яркости, оставляя его удобным и универсальным. Самые актуальные цвета этого сезона — молочный, белый, пудровый, оливковый и лимонный. Носить палаццо можно с топами, короткими жакетами и тренчем.

Брюки палаццо. Фото из Instagram

Они подходят как для повседневных луков, так и для особых выходов. Главное — выбрать свой идеальный оттенок.

Лоферы

В список горячих трендов вернулись лоферы. В этом сезоне с ними можно поэкспериментировать, выбирая обувь разных цветов к классическим и casual-образам.

Черные лоферы. Фото из Instagram

Замшевый жакет

Замшевый жакет добавит к образу элегантности и текстурности. В общем, цветная замша стала настоящим хитом этого сезона. Ее стильно носить в различных оттенках, сочетаниях и с разными аксессуарами.

Замшевый жакет на весну-2025. Фото: leman.in.ua

Юбка-карандаш юбка

Юбка-карандаш — это вечная классика, которая остается актуальной в новом сезоне. Этой весной в тренде юбки чуть длиннее колена или в длине миди и макси.

Юбка-карандаш. Фото: annelauremais

Несмотря на то, что такая юбка сразу у нас ассоциируется с официальным стилем, ее можно носить с лонгсливами, футболками, водолазками или трикотажными топами.

Джемпер поло

Джемпер поло занимает особое место в весеннем гардеробе этого сезона. Он может заменить базовые лонгсливы и гольфы. Его можно комбинировать с джинсами, юбками, шортами или брюками в стиле casual, создавая удобные и стильные комплекты для любого случая.

Стильный красный джемпер поло стильный красный джемпер. Фото из Instagram

Из стильных трендов этой весны можно сделать вывод, что весна-2025 будет сосредоточена на комфорте, стиле и универсальности. Вышеупомянутые вещи легко комбинируются между собой, что позволяет создавать разные образы для любой ситуации.

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