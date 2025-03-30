Базовые вещи для весны-2025 — прослужат годами

Стильные вещи весны-2025 — будут актуальны не один сезон
Этой весной модные тренды балансируют между комфортом, практичностью и стильными деталями. Базовый гардероб этого сезона включает вещи, которые легко комбинируются и выглядят по-особенному.
Новини.LIVE сделали подборку самых актуальных вещей на весну-2025.
Самые модные базовые вещи на весну
Цветные брюки палаццо
Эти брюки просто маст-хэв весны-2025, ведь добавляют образу, яркости, оставляя его удобным и универсальным. Самые актуальные цвета этого сезона — молочный, белый, пудровый, оливковый и лимонный. Носить палаццо можно с топами, короткими жакетами и тренчем.
Они подходят как для повседневных луков, так и для особых выходов. Главное — выбрать свой идеальный оттенок.
Лоферы
В список горячих трендов вернулись лоферы. В этом сезоне с ними можно поэкспериментировать, выбирая обувь разных цветов к классическим и casual-образам.
Замшевый жакет
Замшевый жакет добавит к образу элегантности и текстурности. В общем, цветная замша стала настоящим хитом этого сезона. Ее стильно носить в различных оттенках, сочетаниях и с разными аксессуарами.
Юбка-карандаш юбка
Юбка-карандаш — это вечная классика, которая остается актуальной в новом сезоне. Этой весной в тренде юбки чуть длиннее колена или в длине миди и макси.
Несмотря на то, что такая юбка сразу у нас ассоциируется с официальным стилем, ее можно носить с лонгсливами, футболками, водолазками или трикотажными топами.
Джемпер поло
Джемпер поло занимает особое место в весеннем гардеробе этого сезона. Он может заменить базовые лонгсливы и гольфы. Его можно комбинировать с джинсами, юбками, шортами или брюками в стиле casual, создавая удобные и стильные комплекты для любого случая.
Из стильных трендов этой весны можно сделать вывод, что весна-2025 будет сосредоточена на комфорте, стиле и универсальности. Вышеупомянутые вещи легко комбинируются между собой, что позволяет создавать разные образы для любой ситуации.
Ранее мы писали, что в моду вернулась мини-юбка из 2000-х годов.
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